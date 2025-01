O León, equipe que está no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes 2025, anunciou a contratação de James Rodríguez. O meia colombiano, que já vestiu a camisa do São Paulo, jogará pelo time mexicano após passagem curta e sem sucesso na Espanha.

- Estou aqui com muita garra e muita ambição - disse James Rodríguez, de 33 anos, em vídeo publicado pelo León.

James assina com o León, adversário do Flamengo no Mundial (Foto: Divulgação)

O clube mexicano fez alusão ao tempo de gladiadores para anunciar a contratação do camisa 10, ou "Decimus" James Rodríguez, como foi chamado pelo León.

León e Flamengo irão se enfrentar no Mundial de Clubes 2025

León e Flamengo estão no Grupo D, ao lado de Espérance de Túnis (TUN) e Chelsea (ING).

Passagem de James Rodríguez pelo futebol brasileiro

James Rodríguez teve uma passagem ofuscada no futebol brasileiro. Ele chegou ao São Paulo em julho de 2023, após deixar o Olympiacos, da Grécia. Com a camisa do tricolor (até agosto de 2024), o colombiano jogou 22 jogos e marcou apenas dois gols.

Posteriormente, o meia assinou com o Rayo Vallecano. Mas, assim como no Soberano, não teve tanto sucesso. Assim, disputou sete jogos pelo time espanhol, sem marcar.