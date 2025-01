Novo reforço do Flamengo, Juninho desembarca no Rio de Janeiro

Juninho, primeiro reforço do Flamengo para a temporada, desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira (13). O atacante, que chega do Qarabag, do Azerbaijão, realizará exames médicos na manhã de terça. Posteriormente, assinará contrato até o fim de 2028.

- Muito feliz de estar aqui - disse Juninho aos jornalistas no Aeroporto do Galeão.

Juninho, reforço do Flamengo, no Aeroporto do Galeão (Foto: Reprodução)

Para contar com o atacante de 28 anos, o Flamengo desembolsará 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) ao Qarabag. O pagamento será feito de forma parcelada.

Ligação de Filipe Luís aproximou Flamengo de Juninho

O plano inicial de Juninho era seguir no futebol europeu, e o atacante estava animado com a negociação envolvendo o Sevilla. Mas o atacante também demonstrou interesse em se transferir para o Flamengo tão logo surgiram as primeiras sondagens.

O martelo foi batido após o jogador receber uma ligação do técnico Filipe Luís, que explicou o projeto do clube. Após isso, bastava o acerto final entre o clube carioca e o Qarabag.

Carreira de Juninho

Juninho iniciou a carreira no Athletico em 2015. Depois, passou por diversos clubes pequenos e médios do Brasil e de Portugal, até começar a se destacar nas duas últimas temporadas pelo Qarabag.

