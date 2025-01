Rossi, do Flamengo, mira título da Supercopa e manda recado sobre fase do Botafogo

Rossi, goleiro do Flamengo, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (13), após treinamento pela manhã em Gainesville, nos Estados Unidos. Apesar do foco na pré-temporada, o elenco rubro-negro já está de olho na primeira taça do ano. No dia 2 de fevereiro, a equipe disputa a Supercopa do Brasil contra o Botafogo, em Belém. O jogador argentino projetou o clássico e falou sobre a fase do rival.

- Todo jogo é importante. Temos uma final da Supercopa pela frente, o jogo mais importante do começo do ano. Temos que nos preparar da melhor maneira para chegar nessa decisão. É um ano difícil, com muitos jogos e competições. Botafogo fez um grande ano em 2024, mas outro ano recomeça, a gente vai se preparar da melhor forma para vencer. Ano passado já acabou, temos nossos objetivos para esse ano - iniciou Rossi.

Rossi durante treino do Flamengo na pré-temporada nos Estados Unidos (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Cada um tem que se preparar da melhor maneira para evoluir. Ano passado ficamos insatisfeitos com as performances da Libertadores e Brasileiro. Tivemos chances de chegar mais perto, mas o ano começa com novas possibilidades. Quero melhorar a cada dia e dar confiança aos meus companheiros. É um novo começo, então vamos nos preparar da melhor forma para vencer - completou o goleiro.

O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, e por isso irá disputar a Supercopa. Já o Botafogo se classificou para a decisão pelo título do Brasileirão.

Importância da pré-temporada para o Flamengo

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo debatem sobre a viagem do Flamengo ao país norte-americano para se preparar para a temporada. Alguns não enxergam tantos benefícios, outros já analisam que essa é uma boa oportunidade para unir o elenco. Esse, aliás, o pensamento de Rossi.

- As pré-temporadas servem para fazer um grupo mais forte, mais unido, para compartilhar as coisas que durante o ano a gente não tem tempo, por causa dos jogos. Essa viagem é para a gente estar mais unido - afirmou.

