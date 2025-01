Torcedores resgatam vídeo em que Jorginho comenta possibilidade de jogar no Flamengo

Após fechar com Juninho, o Flamengo busca a contratação de Jorginho, do Arsenal. Enquanto a diretoria rubro-negra trata da negociação, torcedores resgataram um vídeo em que o jogador ítalo-brasileiro afirmou que seria interessante vestir as cores do time carioca.

- O Flamengo seria interessante. O meu pai ia me matar, já que ele é vascaíno (risos). Mas o Flamengo seria interessante. Meu pai é vascaíno e minha mãe é botafoguense - brincou o jogador, em entrevista ao jornalista Alê Oliveira.

Entenda o cenário

Apesar da possibilidade de contar com o atleta, que pode assinar pré-contrato, sem custos em julho, a cúpula rubro-negra tem interesse pela contratação em imediato. Ou seja, caso o brasileiro, naturalizado italiano, não consiga a liberação, o Flamengo não esperará pelo meia.

Situação de Jorginho no Arsenal

Jorginho disputou 18 jogos do Arsenal nesta temporada, sendo 10 como titular. Apesar do jogador ser um dos líderes do elenco, o clube inglês não descarta vendê-lo em caso de uma boa oferta.

O Flamengo acredita que a boa relação do atleta com Arteta, técnico do time londrino, pode facilitar uma possível liberação. Filipe Luís, técnico do Rubro-Negro, já conversou com Jorginho para reafirmar o desejo de contar com ele. José Boto, diretor de futebol, também participou do encontro virtual.

Jorginho, jogador na mira do Flamengo, com a taça da Euro (Foto: Instagram/@jorginhofrello)

Natural de Santa Catarina, Jorginho, brasileiro naturalizado italiano, deixou o país ainda muito jovem e não chegou a jogar no futebol profissional brasileiro. Assim, vê com bons olhos o retorno ao Brasil neste momento.

