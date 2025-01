Flamengo anuncia novo patrocínio para 2025; confira

O Flamengo anunciou na última sexta-feira (3) o patrocínio máster da equipe para a disputa da Copa SP de Futebol Júnior. A XBRI Pneus, empresa brasileira do ramo automotivo, estampará o local mais nobre da camisa rubro-negra durante a competição de base mais importante do calendário brasileiro. O ano de 2025 será o segundo consecutivo da parceria.

— Estamos muito satisfeitos em anunciar a continuidade da parceria com a XBRI Pneus, uma marca que compartilha dos nossos valores e da nossa busca por excelência. Essa união reforça o compromisso do Flamengo em trabalhar com empresas de qualidade e alinhadas à nossa visão. Temos certeza de que a Nação Rubro-Negra apoiará mais uma vez essa parceria, fortalecendo ainda mais o engajamento com as marcas que acreditam no Flamengo - declarou Marcos Senna, diretor de Marketing do Flamengo.

Campeão da competição em quatro oportunidades (1990, 2011, 2016 e 2018), o Flamengo estreará o uniforme com o patrocínio renovado no domingo (5), às 17h (de Brasília), diante do Cruzeiro da Paraíba. O Rubro-Negro e o adversário da estreia estão no Grupo 23 da competição, ao lado de São Bernardo e Zumbi-AL.

Flamengo e Cruzeiro-PB se enfretam neste domingo (5) (Foto: Nayra Halm)

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Cruzeiro-PB

1° Rodada - Grupo 23 - Copinha

📆 Data e horário: domingo, 5 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes .

📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales, Iago Silva, Felipe Vieira e Zé Welinton; Lucas Vieira, Jean Carlos e Guilherme; Ogundana Shola, Lorran e Felipe Teresa. Técnico: Raphael Bahia.

CRUZEIRO-PB: Gean Sales, Augusto, Zé Kauã, Paulo e Wallacy; Laércio, Gabriel, Bruno Baiano e Joãozinho; Vitor e Geovani. Técnico: Julio França.

