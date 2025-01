Após polêmica com torcedora, jogador do Flamengo reata namoro: ‘Te amo’

Após uma polêmica no fim do ano passado, o atacante Matheus Gonçalves, do Flamengo, reatou namoro com Duda Britto. De acordo com o portal "LeoDias", os dois passaram as festas de fim de ano juntos e estão em um relacionamento novamente depois de um período afastados.

Duda Britto e Matheus Gonçalves passaram o réveillon em Búzios, no Rio de Janeiro. A jovem publicou uma foto recente com o atacante do Flamengo, com a legenda: "Mais um ano ao seu lado, te amo". O jogador também postou uma foto com a namorada nos stories do Instagram.

Polêmica de Matheus Gonçalves no motel

Em outubro, Matheus Gonçalves foi flagrado em uma banheira de motel com Manu Soares, uma torcedora do Flamengo. O atacante, inclusive, teve um áudio vazado da conversa com a mulher. Após a repercussão do caso, o jogador afirmou que estava solteiro quando se relacionou com a torcedora.

- Lamento muito as notícias publicadas desde ontem expondo a minha vida pessoal. Sou solteiro e sempre estive nesta condição nos envolvimentos com as pessoas que se manifestaram de forma lamentável, me expondo e atingindo a minha família - disse Matheus, à época.

Matheus Gonçalves em ação pelo Flamengo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Manu, por sua vez, respondeu nas redes: "Tá solteiro agora que foi exposto, né?". A situação, inclusive, virou motivo de brincadeiras entre os jogadores do Flamengo. Após um gol do atacante no Brasileirão, o zagueiro Léo Ortiz elogiou o atleta e o apelidou de "Motels".

Em dezembro, Léo Ortiz comemorou um gol com uma dança inusitada ensaiada com Léo Pereira. A coreografia viralizou nas redes sociais com um remix do áudio de Matheus Gonçalves enviado para Manu Soares. Werton, ex-jogador do Flamengo, popularizou a dança na internet.