Time ‘alternativo’ do Flamengo treina forte de olho na estreia do Carioca

O retorno do Flamengo às competições está cada vez mais próximo. Reunido desde o fim do mês passado para iniciar a preparação para a disputa do Campeonato Carioca, o time alternativo do clube já treina forte com bola no CT Ninho do Urubu. O rubro-negro estreia no Estadual no próximo sábado (11), diante do Boavista, em Aracaju (SE).

Os jogadores fizeram atividades táticas e trabalharam jogadas de ataque contra defesa na quinta-feira (2) e nessa sexta-feira (3). O time está sob o comando de Cleber dos Santos, que é técnico do sub-20 e está no Flamengo desde outubro, quando foi contratado para assumir a equipe de base no lugar de Filipe Luís, que foi comandar o grupo principal.

Vale lembrar que Flamengo irá jogar as primeiras quatro rodadas com um grupo reserva. Isso porque os principais atletas do elenco ainda estão de férias e se reapresentam no CT apenas na quarta-feira (8); na sexta, eles viajam para os Estados Unidos para realizar pré-temporada.

Assim, o grupo que está trabalhando no Ninho do Urubu é majoritariamente formado por atletas do sub-20, além de jogadores que voltaram de empréstimo ou têm poucas chances de se firmarem no elenco principal.

Carlinhos e Pablo são os mais experientes no Flamengo

Ao todo, 28 atletas treinam no Ninho do Urubu para a estreia no Campeonato Carioca. Quase todos eles integram o grupo sub-20, tanto que o Flamengo acabou mandando um time mais jovem para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Dois jogadores, porém, têm mais rodagem e devem ser os alicerces do time neste início de Estadual. Um deles é o atacante Carlinhos, que fará 28 anos no próximo mês. O outro é o zagueiro Pablo, de 33 anos. Ele voltou de empréstimo do Botafogo e há indefinição sobre onde atuará em 2025. Assim, por ora ele é opção para o Carioca.