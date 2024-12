Na vitória do Flamengo por 3 a 2 contra o Internacional, torcedores rubro-negros reclamaram de uma decisão da arbitragem no segundo gol do time gaúcho, no Maracanã. Após o jogo deste domingo (1), Alex Sandro, lateral do time carioca, também demonstrou a sua insatisfação.

- Muitas coisas que acontecem dentro do campo os jogadores não podem fazer nada. Isso é difícil para gente. Foi nítido que o Plata ia pegar aquela bola. Teve a obstrução do árbitro. Se a bola tocasse no árbitro, pararia o jogo. Mas como foi com um jogador, não parou. Mas isso foi uma avaliação do árbitro, e que precisa ser respeitada. A gente tem que focar no que a gente pode fazer, e não no que os outros podem fazer - disse Alex Sandro.

Entenda como foi o lance

Antes de Valencia marcar o gol colorado, Plata foi derrubado pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima em um encontrão entre os dois. Assim, o equatoriano não conseguiu alcançar a bola. Na continuação da jogada, a equipe gaúcha balançou a rede. Para os rubro-negros, como Alex Sandro, o árbitro deveria ter paralisado o lance.

Como foi o jogo entre Flamengo e Internacional

O primeiro tempo contou com um Flamengo avassalador. Pressionando o Internacional desde o primeiro minuto, o time carioca abriu o placar aos 29', com Léo Ortiz. O defensor, após cobrança de escanteio de De La Cruz, cabeceou a bola para o fundo da rede. Com o grande volume ofensivo, a equipe mandante voltou a marcar duas vezes na primeira etapa, ambas com Michael. Aliás, em razão do número de finalizações (11), o Rubro-Negro poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior no marcador.

Michael marcou dois gols na vitória do Flamengo contra o Internacional (Foto: Divulgação / Flamengo)

O Flamengo voltou do intervalo na mesma frequência da etapa anterior, e teve uma grande chance com Bruno Henrique logo os seis minutos. Foi o Internacional, no entanto, que balançou a rede. Wesley, aos 10', acertou um forte chute no gol de Rossi, que não teve o que fazer. Pressionando, o time gaúcho voltou a balançar a rede aos 18', com Enner Valencia, de cabeça. Os rubro-negros reclamaram de um impedimento no lance. O árbitro de vídeo analisou o lance e não apontou ilegalidade na jogada.

Até a reta final da partida, o time de Filipe Luís ficou mais retraído em campo, enquanto o Colorado buscou trabalhar a bola para chegar ao gol de empate. O resultado, no entanto, não foi alterado, e o Mais Querido ficou com a vitória.