Web enlouquece em primeiro tempo de Flamengo x Inter: ‘Goleada’

O Flamengo teve um primeiro tempo aniquilador contra o Inter, neste domingo (1°), no Maracanã, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de cabeça do zagueiro Léo Ortiz e um doblete de Michael, o Rubro-Negro abriu 3 a 0 nos 45 minutos iniciais contra a equipe que não perdia desde o dia 18 de agosto.

Pressionando o Internacional desde o primeiro minuto, o time carioca abriu o placar aos 29', com Léo Ortiz. O defensor, após cobrança de escanteio de De La Cruz, cabeceou a bola para o fundo da rede.

Com o grande volume ofensivo, a equipe mandante voltou a marcar duas vezes na primeira etapa, ambas com Michael. Aliás, em razão do número de finalizações (11), o Mais Querido poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior no marcador.

Confira a reação da web com os gols do Flamengo nos primeiros 45 minutos:

