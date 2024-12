Filipe Luís dá opinião sobre comparações entre Botafogo e Flamengo de 2019

Após a vitória do Flamengo sobre o Internacional, por 3 a 1, na tarde deste domingo (1°), o técnico Filipe Luís concedeu entrevista coletiva. No Maracanã, ao ser questionado sobre comparações entre o atual elenco do Botafogo, campeão da Libertadores no último sábado (30) e com a equipe rubro-negra de 2019, o treinador deu sua opinião e disse ser "injusto".

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís revela objetivo do Flamengo para encontrar um substituto de Gabigol

- Acho muito injusto essas comparações. Não são justas. O futebol é outro, os jogadores são outros. Cada ano que passa o futebol evolui e nós fomos os melhores de 2019. E o Botafogo está sendo o melhor de 2024. O Campeonato Brasileiro é o mais difícil e eles estão em uma grande temporada. Merecido. Mas, vamos lá, todo mundo começa com a possibilidade de disputar quatro títulos no ano: Estadual, Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores. O Flamengo conquistou dois, e o Botafogo, provavelmente, vai conquistar dois. Claro que são de importâncias diferentes, mas a minha visão é isso - opinou Filipe Luís, em coletiva após o jogo entre Flamengo e Internacional.

- Esse grupo de jogadores (Flamengo e Botafogo) conseguiu manter a ambição até o final. Eu penso que meu elenco é muito qualificado, um dos mais fortes da América, se não o mais. Por mais que outros times possam chegar em finais e conquistar, acredito cegamente nos meus jogadores. Nunca dou desculpa quanto a isso, na minha opinião, eu tenho o melhor elenco - completou.

continua após a publicidade

Botafogo conquista Libertadores sobre o Atlético-MG

O Botafogo venceu o Atlético-MG, por 3 a 1, neste sábado (30), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e conquistou a Copa Libertadores da América pela primeira vez na história. Na partida, Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos marcaram para o Glorioso, enquanto Vargas descontou para o Galo.

O primeiro tempo foi de emoções do início ao fim e uma montanha-russa de sentimentos para os torcedores de Atlético-MG e Botafogo. Logo no primeiro tempo, Gregore foi expulso e protagonizou a expulsão mais rápida em finais de Libertadores da história.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Filipe Luís, técnico do Flamengo, durante partida contra o Internacional, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como foi o jogo entre Flamengo e Internacional

O primeiro tempo contou com um Flamengo avassalador. Pressionando o Internacional desde o primeiro minuto, o time carioca abriu o placar aos 29', com Léo Ortiz. O defensor, após cobrança de escanteio de De La Cruz, cabeceou a bola para o fundo da rede. Com o grande volume ofensivo, a equipe mandante voltou a marcar duas vezes na primeira etapa, ambas com Michael. Aliás, em razão do número de finalizações (11), o Rubro-Negro poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior no marcador.

O Flamengo voltou do intervalo na mesma frequência da etapa anterior, e teve uma grande chance com Bruno Henrique logo os seis minutos. Foi o Internacional, no entanto, que balançou a rede. Wesley, aos 10', acertou um forte chute no gol de Rossi, que não teve o que fazer. Pressionando, o time gaúcho voltou a balançar a rede aos 18', com Enner Valencia, de cabeça. Os rubro-negros reclamaram de um impedimento no lance. O árbitro de vídeo analisou o lance e não apontou ilegalidade na jogada.

Até a reta final da partida, o time de Filipe Luís ficou mais retraído em campo, enquanto o Colorado buscou trabalhar a bola para chegar ao gol de empate. O resultado, no entanto, não foi alterado, e o Mais Querido ficou com a vitória.