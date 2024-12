Mercado da Bola: Lucas Paquetá desperta interesse em Flamengo e Botafogo, diz jornal

Lucas Paquetá, do West Ham, tem futuro indefinido no clube inglês para a próxima temporada. Revelado pelo Flamengo, o jogador deseja voltar ao Rubro-Negro em janeiro de 2025, porém o meia também desperta o interesse do rival Botafogo.

Paquetá atua no futebol europeu há seis anos, após duas temporadas no time profissional do Flamengo. O jogador, de 27 anos, teve passagens por Milan e Lyon, e está no West Ham desde 2022. Na última janela de transferências, o meia ficou próximo de fechar com o Manchester City, mas não teve avanço por conta da investigação da Federação Inglesa de Futebol (FA) por conta de suposta participação em esquema de apostas.

Na temporada 2024/25, Paquetá fez 16 partidas pelo West Ham, com apenas dois gols. Pela Seleção, o brasileiro já vestiu a amarelinha em 55 oportunidades, com 11 bola na rede.

Prioridade ao Flamengo

Flamenguista de berço, Paquetá tem preferência em atuar com o Manto Sagrado na sua volta ao futebol brasileiro. Pelo Rubro-Negro, o Garoto do Ninho fez 94 partidas no time titular, com 18 gols e oito assistências, entre 2016 e 2018.

Botafogo e Igor Jesus como moeda de troca

A negociação entre Paquetá e Botafogo pode envolver um terceiro nome: Igor Jesus. Para adquirir o meia no elenco de 2025, o clube estaria disposto a ceder o atacante, destaque nas campanhas vitoriosas do Brasileirão e da Libertadores. Isso ocorre porque Julen Lopetegui, técnico do West Ham, deseja um centroavante com potencial de titular na próxima janela de transferências.

Os Hammers, perderam, em dezembro deste ano, o atacante Michail Antonio, que sofreu um acidente de carro e vai precisar de um ano de recuperação. No entanto, o interesse do treinador espanhol no camisa 99 é anterior ao acontecimento.

