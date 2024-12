Adriano Imperador irá se despedir oficialmente do futebol brasileiro neste domingo, às 17h (de Brasília), no estádio Maracanã. O ex-atacante fez história com as camisas do Flamengo, Inter de Milão e seleção brasileira.

A despedida de Adriano Imperador terá transmissão ao vivo do Sportv (TV fechada) e TV Fla (Youtube). O Lance! acompanhará em tempo real todas as informações e acontecimentos do adeus do ídolo do Flamengo.

Despedida de Adriano Imperador

Adriano Imperador fez sua última partida oficial há oito anos, no dia 14 de maio de 2016. Ele entrou em campo pelo Miami United contra o Las Vegas City. Aos 42 anos, o ex-atacante e ídolo rubro-negro decidiu juntar grandes amigos e ex-companheiros da carreira para se despedir oficialmente do futebol.

Times da carreira de Adriano

Revelado pelo Flamengo, Adriano também se tornou ídolo na Itália, mais precisamente na Inter de Milão, quando ganhou o apelido de Imperador. Além do time italiano e carioca, o craque também acumula outras equipes na carreira, como Fiorentina, Roma, São Paulo, Corinthians e Athletico.

Pela Seleção, o ex-atacante disputou a Copa do Mundo de 2006. Ele contribuiu com dois gols em seis partidas jogadas. No entanto, as melhores atuações de Adriano com a camisa do Brasil foram na Copa América de 2004 e Copa das Confederações de 2005.

Estrelas confirmadas na despedida

Para oficializar seu adeus, Adriano Imperador reunirá grandes nomes do futebol do Brasil e do mundo. A partida será disputada por ex-jogadores que já vestiram a camisa do Flamengo e também que atuaram na Itália no mesmo time ou em adversários que o craque. Ele irá atuar em cada tempo por uma equipe.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Time do Flamengo: Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Júlio César, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan (zagueiro), Zinho e Vágner Love.

Time da Itália: Ronaldo Fenômeno, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Fábio Júnior, Aldair, Dida, César, Gilberto, Zé Elias e Fábio Simplício.

Onde assistir a despedida de Adriano Imperador?

A despedida de Adriano Imperador será neste domingo, às 17h (de Brasília), no Maracanã. A transmissão será pela Sportv (TV fechada) e Fla TV (Youtube). O Lance! também fará a cobertura em tempo real de todas as informações do adeus do ídolo.

Ficha Técnica - Despedida de Adriano Imperador

✅ FICHA TÉCNICA

Despedida de Adriano Imperador

📆 Data e horário: domingo, 15 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: Sportv e TV Fla