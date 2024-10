Gerson celebra classificação do Flamengo à final da Copa do Brasil com os torcedores na Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 14:42 • Rio de Janeiro

Grande destaque do Flamengo na temporada 2024, Gerson foi alvo de elogios por parte do jornalista Juca Kfouri, do UOL. Líder em passes decisivos, dribles certos e duelos ganhos, o Rubro-Negro parece ter encontrado na solidez de Gerson, o necessário para buscar títulos em 2024.

Exclente desempenho no Flamengo tem rendido convocações a Gerson (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

- Eu imputo ao Gerson, mais uma vez, uma atuação extraordinária, houve momentos em que o Gerson me lembrou o Zidane daquele famoso França x Brasil na Copa da Alemanha, em 2006. Ele aparecia em todas as partes do campo, tomou conta do meio de campo de cabeça erguida, levou pau pra cacete. Quando não conseguiu desarmar na bola, era na porrada, e ele impávido colosso conseguiu levar o jogo como quis - disse Juca Kfouri, no ‘Posse de Bola’.

As boas atuações com a camisa do Flamengo tem rendido a Gerson frequentes convocações a Seleção de Dorival Júnior. O camisa 8 foi titular no último compromisso da Seleção Brasileira, contra o Peru, no Mané Garrincha.

Classificação heroica

O Flamengo empatou por 0 x 0 com o Corinthians neste domingo (20) e avançou à decisão da Copa Do Brasil. Mesmo com um homem a menos desde os 30 minutos da primeira etapa, a equipe carioca administrou a pressão do adversário e, agora, encara o Atlético-MG na decisão da competição.

O que vem por aí?

No {Campeonato Brasileiro}, o próximo confronto do Flamengo de Gerson é contra o Juventude, no sábado (26). Na decisão da Copa do Brasil, classificado, o Mengão encara o Atlético-MG.