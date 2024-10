De la Cruz mantém histórico de lesões e é ausência constante no Flamengo

Nico de la Cruz em ação pelo Flamengo (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Isabelle Favieri • Publicada em 23/10/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Nico de la Cruz vive ano de altos e baixos em sua primeira temporada pelo Flamengo. Um dos principais nomes da equipe no primeiro semestre - até a disputa da Copa América -, o uruguaio passou a sofrer com problemas físicos e se tornou ausência constante no Rubro-Negro. No último domingo (20), precisou ser substituído diante do Corinthians por conta de lesão na coxa direita.

O Fla entrou em campo em 62 partidas até aqui na temporada. Destas, De la Cruz participou de 38 e esteve ausente em outras 24 (39%). Além disso, dos 36 jogos em que o meio-campista começou como titular, ele só não foi substituído em nove.

Curiosamente, as 38 partidas do uruguaio pelo Flamengo se igualam ao total da última temporada do jogador pelo River Plate, da Argentina. Os 'Milionários' entraram em campo em 54 oportunidades no ano passado. Logo no início de 2023, De la Cruz passou por cirurgia no joelho, região que foi problema ao longo de todo o último ano.

No Rubro-Negro, além das convocações à seleção do Uruguai, diferentes lesões afastaram o meio-campista dos gramados. Desde o início da temporada, Nico ficou fora de jogos por febre, tendinite, problemas no joelho e duas lesões na coxa, além de ausências por precaução física.

Em campo, De la Cruz soma dois gols e cinco assistências com a camisa do Flamengo. Contribuiu ainda com 79 passes decisivos e 188 bolas recuperadas, além de vencer 48% dos duelos. Os números, contudo, pioraram após a Copa América, disputada pelo meio-campista com o Uruguai: ele não balançou as redes e serviu duas vezes companheiros diretamente nos 13 jogos após o retorno.

O Flamengo não estimou tempo de recuperação para o uruguaio. Sem De la Cruz, o Rubro-Negro retorna a campo no próximo sábado (26) para encarar o Juventude, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão.

