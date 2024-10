Flamengo confirma lesão e De La Cruz vira problema para sequência do ano

Nico De La Cruz, meia do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







22/10/2024

O Flamengo tem mais um problema para a reta final da temporada 2024: o clube anunciou de forma oficial que o meia Nico De La Cruz sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Após exames realizados nesta terça-feira (22), o problema foi detectado e o jogador se torna mais um problema para a sequência decisiva do Rubro-Negro, que ainda sonha com o título brasileiro e está na final da Copa do Brasil.

De La Cruz tem lesão confirmada pelo Flamengo

O clube não estimou o tempo que o meia precisará ficar afastado. Contra o Corinthians, no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, o uruguaio saiu do gramado aos nove minutos da segunda etapa e gerou preocupações. De La Cruz convive com lesões desde que chegou ao Rubro-Negro: nesta temporada, ele ficou afastado por nove partidas, incluindo compromissos com a Celeste, tratando problemas na coxa e no joelho.

Por conta disso, inclusive, o atleta foi preservado de algumas partidas do Brasileirão para poder chegar ‘inteiro’ nos duelos de mata-mata que o clube tinha no calendário. Essa escolha aconteceu antes dos confrontos contra Peñarol (URU), pela Libertadores, e Corinthians, na Copa do Brasil.

Após reclamar de muitas dores na coxa durante o duelo na Neo Química Arena, o voou de volta para o Rio de Janeiro e deixou o Aeroporto do Galeão mancando, uma indicação de que a lesão não era simples. Com a camisa do Fla, o uruguaio soma 38 partidas, com dois gols e cinco assistências.

Nico De La Cruz comemora gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza /Flamengo)

