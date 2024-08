Clube europeu aumenta proposta, e Flamengo encaminha venda de Wesley

Wesley em ação pelo Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram Wesley)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 15:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo está próximo de acerta a venda de Wesley. A Atalanta, da Itália, aumentou a proposta para 16 milhões de euros (R$ 96 milhões na cotação autal) fixos, com mais 4 milhões de euros (R$ 24 milhões) em variáveis pelo lateral-direito.

Após recusar a primeira investida da equipe italiana, a diretoria rubro-negra aceitou as condições do negócio, e o jogador deve viajar à Europa nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. As informações forma divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande.

No último mês, o clube recusou uma proposta de 12 milhões de euros (R% 72 milhões) do Bournemouth, da Inglaterra, pelo atleta. Após a negativa, renovou o contrato até o fim de 2028. Com isso, passou a ter 90% dos direitos econômicos do lateral.

Com 20 anos, Wesley realizou sua primeira partida profissional pelo Flamengo em dezembro de 2021. Ao todo, ele totaliza 85 jogos disputados, dois gols e duas assistências.

Apesar do interesse do futebol europeu, o lateral-direito será titular da equipe comandada por Tite neste domingo (11), contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Wesley subiu ao elenco profissional do Flamengo em dezembro de 2021 (Thiago Ribeiro/AGIF)