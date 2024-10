Após atuação histórica na Champions, Vini Jr. se declara ao Flamengo

Vini Jr. comemora gol contra o Borussia Dortmund (Foto: Thomas Coex/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 19:40 • Redação do Lance!

Vini Jr, foi o nome do Real Madrid mais uma vez pela Champions League. Com três gols, o atacante ex-Flamengo comandou a vitória de virada por 5 a 2 diante do Borussia Dortmund, no Santiago Bernabéu. Após a atuação histórica, o atacante da Seleção Brasileira se derreteu pelo clube que o revelou e afirmou estar na torcida pelo título na Copa do Brasil.

-Estou sempre de olho no meu Mengão, meu time do coração. Passo dificuldade porque os jogos são muito tarde aqui na Espanha, mas a primeira coisa que faço no dia seguinte é ver o resultado. Estamos em mais uma final. Desejo boa sorte a todos os jogadores e torcedores. Que possamos ganhar mais uma vez! - afirmou Vini Jr., em entrevista à TNT Sports

Com o resultado, o Real Madrid sobe para a décima primeira colocação na tabela da Champions League, enquanto o Borussia Dortmund deixa a liderança da competição e fica em sexto lugar.

Vini Jr. comemora gol contra o Borussia Dortmund, pela Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)

Real Madrid 5x2 Borussia Dortmund: como foi show de Vini Jr?

A atuação do Real Madrid foi muito bem dividida entre os tempos: enquanto o segundo tempo foi dominante no campo de defesa adversário, o primeiro foi muito abaixo do esperado. Do outro lado, o Borussia Dortmund se aproveitou de um apagão defensivo dos donos da casa para marcar duas vezes num intervalo de cinco minutos, com Malen e Gittens, e voltou para os vestiários com uma boa vantagem no placar.

Porém, o Real Madrid já ensinou algumas vezes que as noites de Champions no Santiago Bernabéu duram bem mais que 90 minutos. A então apagada atuação da equipe de Carlo Ancelotti foi abrilhantada pelo gol de Rüdiger, que recolocou um time no jogo. Dois minutos depois, Vini Jr. aproveitou uma bola mal afastada pela defesa para completar para o gol vazio.

A partir daí, o time entrou no modo pressão total. E após muitas tentativas, foi o capitão Lucas Vázquez que fez com que os Blancos retomassem o comando do placar. Pouco tempo depois, Vini Jr. marcou dois golaços para dar números finais à partida em Madri.

