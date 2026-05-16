Os ingressos para a partida entre Flamengo e Palmeiras, no dia 23 de maio, no Maracanã, pelo Brasileirão, estão esgotados. Líderes da competição e rivais diretos na disputa por títulos nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras contarão com um público superior a 60 mil torcedores em uma partida que promete fortes emoções, não apenas pela rivalidade dentro de campo, mas também pelos recentes entreveros entre as diretorias fora dele.

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Por conta da alta demanda e da importância do confronto, o Flamengo antecipou a venda de ingressos, iniciada no último dia 7, com exclusividade para sócios-torcedores, inicialmente. O bilhete mais barato custava R$ 140 (inteira), enquanto o mais caro foi comercializado por R$ 700 (meia-entrada a R$ 387,50).

Flamengo e Palmeiras disputaram a final da Libertadores em 2025 (Foto: Ernesto BENAVIDES/AFP)

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Antes do duelo do próximo fim de semana, Flamengo e Palmeiras ainda têm compromissos pelo Brasileirão e pela Libertadores. Neste sábado, o Verdão recebe o Cruzeiro, às 21h (de Brasília). Já no domingo, o Rubro-Negro visita o Athletico Paranaense, às 19h30.

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No meio da semana, ambos jogam em casa pela Libertadores. Enquanto o Flamengo recebe o Estudiantes (ARG), o Palmeiras encara o Cerro Porteño (PAR). Em caso de vitória, os dois garantem classificação para as oitavas de final.

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Atualmente, o time paulista lidera o Brasileirão, com 34 pontos. A equipe carioca aparece logo atrás, na segunda colocação, com 30 pontos e um jogo a menos.