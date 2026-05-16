Athletico e Flamengo se enfrentam na noite deste domingo (17), às 19h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), que terá a presença de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, contará com a transmissão do Premiere. Clique para assistir no Premiere.

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Apesar de estarem próximos na classificação, sete pontos separam cariocas e paranaenses. Na cola do líder Palmeiras, o Flamengo tem 30, enquanto o Athletico soma 23 pontos.

Ficha do jogo CAP FLA Brasileirão 16ª rodada Data e Hora domingo, 17 de maio de 2026, às 19h30 (de Brasília) Local Arena da Baixada, Curitiba (PR) Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Michael Stanislau (RS) Var Emerson de Almeida Ferreira (MG) Onde assistir

Carlo Ancelotti na Arena da Baixada

Na pré-lista de convocados da Seleção Brasileira, sete jogadores do Flamengo terão, neste domingo, a oportunidade de mostrar ao técnico Carlo Ancelotti que merecem ir para a Copa do Mundo. Os nomes são: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Samuel Lino, Pedro, Léo Ortiz e Lucas Paquetá. Destes, apenas Paquetá não deve ser relacionado para a partida.

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Como está o Athletico

Diferentemente do adversário na Arena da Baixada, o Athletico chega embalado após garantir vaga na próxima fase da Copa do Brasil, no meio da semana. A equipe busca aproveitar o bom momento para surpreender o Flamengo diante da sua torcida. Em casa, o técnico Odair Hellmann contará com o reforço do lateral-esquerdo Lucas Esquivel, que teve a suspensão reduzida pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Por outro lado, o zagueiro Mateo Gamarra Terán e o volante Luiz Gustavo seguem fora e não ficam à disposição do treinador.

Como está o Flamengo

Pressionado após a eliminação na quinta fase da Copa do Brasil, o Flamengo terá que lidar com mais um problema. Afinal, para o jogo deste domingo, o técnico Leonardo Jardim não contará com os meio-campistas Evertton Araújo e Jorginho, suspensos. Além deles, De la Cruz, que não costuma atuar em gramado sintético, também pode ficar fora. O mesmo vale para Lucas Paquetá, que já realiza atividades no campo no Ninho do Urubu, mas só deve retornar no meio da semana, pela Libertadores.

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Flamengo vem de eliminação para a partida contra o Athletico (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A boa notícia pode ser o retorno de Erick Pulgar, recuperado de uma lesão no ombro direito e com chances de começar jogando. Saúl Ñíguez surge como opção para atuar ao lado do chileno. Já Léo Ortiz, zagueiro de origem, também pode exercer a função de volante e aparece como mais uma alternativa para Leonardo Jardim.

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Confira as informações do jogo Athletico x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X FLAMENGO

BRASILEIRÃO - 16ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 17 de maio de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Felipinho, Jadson, João Cruz e Léo Derik; Mendoza e Viveros.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (Danilo) e Carrascal; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.

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