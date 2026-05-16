Athletico x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam na noite deste domingo
- Matéria
- Mais Notícias
Athletico e Flamengo se enfrentam na noite deste domingo (17), às 19h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), que terá a presença de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, contará com a transmissão do Premiere. Clique para assistir no Premiere.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Maracanã lotado: torcida do Flamengo esgota ingressos para jogo contra o Palmeiras
Futebol Nacional16/05/2026
- Fora de Campo
‘O Menino da Última Barca’: as histórias de Lucas Paquetá, do Flamengo
Fora de Campo16/05/2026
- Seleção Brasileira
Teste final: Ancelotti acompanhará Athletico x Flamengo na véspera da convocação
Seleção Brasileira15/05/2026
Apesar de estarem próximos na classificação, sete pontos separam cariocas e paranaenses. Na cola do líder Palmeiras, o Flamengo tem 30, enquanto o Athletico soma 23 pontos.
Ficha do jogo
Carlo Ancelotti na Arena da Baixada
Na pré-lista de convocados da Seleção Brasileira, sete jogadores do Flamengo terão, neste domingo, a oportunidade de mostrar ao técnico Carlo Ancelotti que merecem ir para a Copa do Mundo. Os nomes são: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Samuel Lino, Pedro, Léo Ortiz e Lucas Paquetá. Destes, apenas Paquetá não deve ser relacionado para a partida.
Como está o Athletico
Diferentemente do adversário na Arena da Baixada, o Athletico chega embalado após garantir vaga na próxima fase da Copa do Brasil, no meio da semana. A equipe busca aproveitar o bom momento para surpreender o Flamengo diante da sua torcida. Em casa, o técnico Odair Hellmann contará com o reforço do lateral-esquerdo Lucas Esquivel, que teve a suspensão reduzida pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).
Por outro lado, o zagueiro Mateo Gamarra Terán e o volante Luiz Gustavo seguem fora e não ficam à disposição do treinador.
Como está o Flamengo
Pressionado após a eliminação na quinta fase da Copa do Brasil, o Flamengo terá que lidar com mais um problema. Afinal, para o jogo deste domingo, o técnico Leonardo Jardim não contará com os meio-campistas Evertton Araújo e Jorginho, suspensos. Além deles, De la Cruz, que não costuma atuar em gramado sintético, também pode ficar fora. O mesmo vale para Lucas Paquetá, que já realiza atividades no campo no Ninho do Urubu, mas só deve retornar no meio da semana, pela Libertadores.
A boa notícia pode ser o retorno de Erick Pulgar, recuperado de uma lesão no ombro direito e com chances de começar jogando. Saúl Ñíguez surge como opção para atuar ao lado do chileno. Já Léo Ortiz, zagueiro de origem, também pode exercer a função de volante e aparece como mais uma alternativa para Leonardo Jardim.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Confira as informações do jogo Athletico x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO X FLAMENGO
BRASILEIRÃO - 16ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 17 de maio de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Premiere e SporTV
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Felipinho, Jadson, João Cruz e Léo Derik; Mendoza e Viveros.
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (Danilo) e Carrascal; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.
➡️ Aposte nos jogos do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias