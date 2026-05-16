Quais as razões da eliminação do Flamengo na Copa do Brasil?

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A eliminação do Flamengo na Copa do Brasil para o Vitória colocou em evidência problemas que já vinham preocupando a torcida e que, em algum momento, cobrariam um preço alto. A conta chegou. A queda no torneio não pode ser explicada apenas pela atuação na derrota por 2 a 0 no Barradão. A falta de precisão no ataque, a vulnerabilidade defensiva, o desempenho abaixo do esperado de jogadores importantes e as dificuldades nas substituições escancaram a necessidade de uma reavaliação de rota. O Lance! analisa os principais motivos da desclassificação rubro-negra.

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1 - Muito volume ofensivo, mas pouca eficácia

Um problema recorrente da equipe de Leonardo Jardim chamou atenção no momento de maior pressão desde a chegada do técnico português ao Flamengo. Com grande volume ofensivo e a necessidade de reverter o placar agregado, o time criou diversas oportunidades. Porém, assim como aconteceu contra Grêmio, Bahia e o próprio Vitória no jogo de ida, faltou precisão nas finalizações.

Ao todo, o Flamengo finalizou 26 vezes, mas apenas sete chutes foram no gol, exigindo boas defesas de Lucas Arcanjo. Além da baixa efetividade, a falta de repertório ofensivo no segundo tempo também incomodou os rubro-negros. Precisando do resultado, a equipe passou a apostar excessivamente em cruzamentos para a área, os famosos "chuveirinhos", mas a maioria sem sucesso.

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O tema incomodou não apenas os torcedores, mas também Leonardo Jardim e o zagueiro Danilo, que comentaram o problema após a eliminação.

— Melhorar a eficácia é um gesto técnico. Treinamos finalização, mas isso tem a ver com a confiança do jogador. Hoje foi um jogo em que tivemos domínio da posse, 26 finalizações, e não conseguimos converter. Não foi por falta de atitude e empenho. O primeiro gol foi um grande gol. O segundo veio em uma jogada de escanteio, em que precisamos ter mais atenção. Perdemos um dos objetivos desta primeira fase da temporada — disse o treinador.

Leonardo Jardim reconheceu a falta de eficácia no ataque do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

— Não sei responder, sinceramente. A gente trabalha todas as partes do jogo: construção, defesa e finalização. Tivemos as ocasiões. Em outros jogos conseguimos marcar, mas esse quesito precisa de atenção, porque vai fazer diferença nas competições daqui para frente. A má pontaria prejudicou bastante, e estamos conscientes disso. A responsabilidade é de todos. Os defensores também tiveram chances pelo alto. Fica o aprendizado: precisamos ser mais letais — comentou Danilo.

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Nas cinco partidas anteriores ao duelo desta quinta-feira (14), o Rubro-Negro apresentou o mesmo problema. Nesse recorte, foram 70 finalizações, sendo apenas 31 no alvo, com média de 14 chutes por jogo, com apenas seis acertando a meta adversária (menos da metade).

Nos dois últimos jogos, contra Grêmio e Vitória, o Flamengo finalizou 46 vezes, acertou apenas 12 chutes no gol e marcou somente uma vez.

2 - Decisivo em 2025, Rossi falha em momento crucial

O desempenho de Rossi em Salvador, principalmente no lance do segundo gol do Vitória, que sacramentou a eliminação, colocou em debate o momento do goleiro. Foram duas falhas do argentino na mesma jogada. Na primeira tentativa, Rossi saiu mal e desviou parcialmente a bola, que sobrou para Luan Cândido finalizar de voleio. O goleiro ainda tentou a defesa, mas não conseguiu evitar o gol.

Apesar de já ter sido decisivo em momentos importantes com a camisa rubro-negra, como nas quartas de final da Libertadores de 2025 diante do Estudiantes, Rossi também acumula episódios negativos em jogos decisivos. O principal deles foi na final da Copa do Brasil de 2024, quando saiu mal do gol (sendo esse um problema crônico dele) em uma cobrança de falta do São Paulo, lance que resultou no gol do título tricolor. Falhas também aconteceram em partidas contra Botafogo, Fluminense, Bayern de Munique e PSG.

O desempenho reacendeu o debate sobre a titularidade absoluta de Rossi, que atualmente tem Andrew como principal opção no banco.

Rossi em Vitória x Flamengo: falha no gol que causou a eliminação (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

3 - Vulnerabilidade nas jogadas aéreas

O segundo gol do Vitória nasceu em uma jogada aérea após cobrança de escanteio. Além da falha de Rossi, chamou atenção mais uma vez a dificuldade do sistema defensivo em bolas pelo alto. O problema não foi apenas sofrer o gol, mas a forma previsível como ele aconteceu.

A bola aérea defensiva, que era um dos pilares do Flamengo de Filipe Luís em 2025, se transformou em um dos principais problemas da equipe nesta temporada, ainda com o ex-treinador. Recentemente, no clássico com o Vasco, o Rubro-Negro abriu 2 a 0 e sofreu o empate em poucos minutos, justamente em lances pelo alto. O mesmo já havia acontecido diante de RB Bragantino, Vitória e Estudiantes.

— Deixamos de ganhar duelos e de pressionar nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e fizeram dois gols em lances assim. Isso prejudicou muito o nosso jogo. O Flamengo precisa jogar. Foi essa a mensagem que passei ao time — afirmou Leonardo Jardim após o clássico contra o Vasco.

4 - Pré-convocados ficaram devendo

No Barradão, cinco jogadores que estão na pré-lista da Seleção Brasileira estiveram em campo: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Samuel Lino e Pedro. Além deles, Léo Ortiz e Lucas Paquetá também integram a lista preliminar. Os cinco que entraram no jogo deixaram a desejar.

A dupla de zaga não conseguiu segurar o ataque do Vitória, atual décimo colocado do Brasileirão. No ataque, Samuel Lino teve atuação discreta e simbolizou a fase ruim dos pontas rubro-negros.

O alerta acendeu principalmente para Alex Sandro e Pedro. O lateral-esquerdo, que está praticamente garantido na Copa do Mundo e ainda é cotado para ser titular no time de Ancelotti, teve mais uma atuação abaixo do esperado. Ele tem futuro incerto no Flamengo e até cogita a aposentadoria ao fim do ano. A queda de desempenho não é apenas técnica. A maior preocupação é a condição física, que vem impactando diretamente sua regularidade em campo.

Números de Alex Sandro em Vitória 2x0 Flamengo

Desarmes (mantendo a posse de bola) - 3 (2) Interceptações - 2 Cortes - 4 Chutes bloqueados - 0 Recuperações de bola - 5 Duelos pelo chão (ganhos) - 12 (3) Duelos pelo alto (ganhos) - 2 (2) Faltas - 2 Driblado - 0

Alex Sandro em campo contra o Vitória: atuação abaixo do esperado (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Às vésperas da convocação, Pedro não foi bem e deixou a torcida na bronca. Brigando por uma vaga no ataque da Seleção Brasileira, mesmo atrás de concorrentes como Igor Thiago, João Pedro e Endrick, o camisa 9 rubro-negro ainda sonha com a disputa da Copa do Mundo. O objetivo, entretanto, ficou mais distante após a atuação de quinta-feira (14).

Com 27 minutos em campo, em Salvador, Pedro teve nos pés a chance de marcar o gol que levaria a decisão para os pênaltis. Porém, com o gol vazio, desperdiçou a oportunidade, aumentando a irritação da torcida rubro-negra.

Contra o Vasco, no dia 3 de maio, o atacante já havia tido atuação discreta diante do técnico Carlo Ancelotti, que estava no Maracanã. Agora, às vésperas da convocação final, perdeu mais uma oportunidade de convencer.

Última chance para buscar vaga no Mundial

Ancelotti acompanhará Athletico x Flamengo, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). A partida, neste domingo (17), será a última oportunidade para jogadores como Léo Pereira e Pedro convencerem o treinador italiano de que merecem uma vaga na Copa do Mundo.

A lista oficial será divulgada no dia 18 de maio, em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

5 - Banco pouco responde e aumenta pressão por reforços

A demora do técnico Leonardo Jardim para mexer na equipe também levantou questionamentos sobre o quanto o elenco deve ser reforçado. A primeira substituição aconteceu apenas aos 18 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo já demonstrava dificuldade para reagir na partida.

Os jogadores acionados, Cebolinha, Varela, Wallace Yan e Pedro, não conseguiram mudar o cenário do jogo. Desses, Cebolinha já falou da possibilidade de deixar o clube ao fim da temporada, enquanto Wallace Yan está distante do melhor momento que viveu com a camisa rubro-negra.

O ataque é o setor que mais preocupa a torcida. Pedro não possui um substituto imediato à altura. Sem o camisa 9, Wallace Yan aparece como única opção de origem, mas ainda sem sequência. Bruno Henrique também pode atuar centralizado, mas atravessa fase irregular.

Outra posição que liga o alerta é a lateral esquerda. Com o futuro indefinido de Alex Sandro, o Flamengo pode precisar buscar uma reposição no mercado. Ayrton Lucas, reserva imediato, sequer foi utilizado por Leonardo Jardim, que preferiu improvisar Varela no setor, e convive com críticas da torcida.

Flamengo trata mercado com cautela

Em entrevista ao Lance! na quinta-feira, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, abordou a próxima janela de transferências e adotou cautela sobre novos investimentos.

— O Flamengo não vai fazer nenhuma maluquice. Hoje temos um elenco que considero satisfatório. Isso não impede uma contratação pontual, caso apareça uma oportunidade de mercado, como aconteceu com o Paquetá — afirmou o dirigente.

Contratações do Flamengo em 2026

Lucas Paquetá - 42 milhões de euros (R$ 260 milhões)

Vitão - 10 milhões de euros (R$ 65 milhões)

Andrew - 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões)

Confira os próximos jogos do Flamengo

17/05 — Athletico x Flamengo — Brasileirão

— Brasileirão 20/05 — Flamengo x Estudiantes — Libertadores

x Estudiantes — Libertadores 23/05 — Flamengo x Palmeiras — Brasileirão

x Palmeiras — Brasileirão 26/05 — Flamengo x Cusco — Libertadores

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