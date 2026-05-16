'Foi erro nosso', diz Bap sobre venda de atacante do Flamengo

O presidente Luis Eduardo Baptista, do Flamengo, assumiu arrependimento em nome do clube pela negociação do atacante Juninho. O centroavante foi vendido para o Pumas, do México, onde teve uma primeira temporada de destaque. Confira a entrevista exclusiva do Lance! com o jogador.

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Contratado pelo Flamengo junto ao Qarabag, do Azerbaijão, Juninho chegou ao Rio de Janeiro sob certa desconfiança dos torcedores. A falta de paciência com o período de adaptação do atleta foi um dos motivos citados por Bap para "justificar" o erro em dispensar o jogador.

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— Eu estou muito satisfeito com as contratações que a gente fez desde que eu assumi o clube. Até uma que não deu tão certo, como a do Juninho. Eu entendo que não foi por causa do atleta, foi um erro nosso. Léo Pereira demorou quanto tempo para ser abraçado pela torcida do Flamengo? Um ano e meio. Michael? Mais de um ano. Rodinei? Quase dois. Pulgar? Um ano. É que hoje o jogador chega e todo mundo quer que ele chegue voando, arrebente a boca do balão. Não é simples jogar em um clube como o Flamengo. Nível de exposição, de cobrança, a pressão… É um pacote — disse Bap, em entrevista à 'N Sports' no YouTube.

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Em sua passagem pelo Flamengo, Juninho fez 32 jogos pelo clube do Rio de Janeiro, tendo marcado quatro gols, sendo um na final do Campeonato Carioca e outro na estreia da equipe na Libertadores. No México, o centroavante já balançou as redes sete vezes e é um dos destaques do Pumas, que luta pelo título da Liga MX.

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