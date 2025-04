Pitaco do Guffo: a novidade tática do Flamengo

O Flamengo conseguiu seu primeiro triunfo no Brasileirão ao bater o Vitória, em Salvador, por 2 a 1, com gols de Arrascaeta e Bruno Henrique. Aliás, o camisa 27 rubro-negro tem se destacado como homem referência no ataque, seja como centroavante, seja na função de falso 9. Mas não é essa a novidade tática do Flamengo.

continua após a publicidade

Já analisei aqui na coluna a importância da dupla de zagueiros titulares, Léo Pereira e Léo Ortiz, para a construção flamenguista. Tão importante que Filipe Luís trouxe uma novidade no jogo contra o Vitória: a chamada “saída Lavolpiana", mais conhecida como “saída de três".

Um argentino no México e Guardiola

Na Copa de 2006, o técnico da Seleção do México era Ricardo La Volpe, argentino de longa história no futebol mexicano como jogador e técnico. La Volpe inovou naquela Copa alinhando três jogadores no início da construção da sua jogada. Geralmente os dois zagueiros e um dos laterais. Dessa forma, criava mais possibilidades de linhas de passe e uma saída sustentada com qualidade e superioridade numérica.

continua após a publicidade

Filipe Luis usando a saída Lavolpiana contra o Vitória

Essa Copa da Alemanha teve grande influência em Pep Guardiola em seu período de formação como treinador, e a saída de bola com três jogadores alinhados do México foi algo que ele absorveu e levou para seu histórico Barcelona anos depois. E contou de onde veio a inspiração. Por isso que esse recurso tático tem o nome do treinador argentino.

Juntou a fome com a vontade de comer

Já que os zagueiros do Flamengo têm muita qualidade técnica e excelência na execução de passes longos, Filipe Luís contra o Vitória inovou ao executar uma saída Lavolpiana. E deu muito certo, principalmente no primeiro tempo, com passes longos buscando a profundidade por fora do bloco de marcação do Vitória. O Mengão teve um alto volume ofensivo, mesmo não conseguindo converter em gols.

continua após a publicidade

O destino das bolas longas do Flamengo contra o Vitória

No segundo tempo, o Flamengo buscou mais as infiltrações pelo meio (uma das suas maiores características), mas a saída de três se repetiu algumas vezes, inclusive subindo a linha e ocupando o bloco médio. Com Gérson fazendo o terceiro homem, dando muita qualidade nesse passe. Nada de “uau, que surpresa", mas muito eficiente a novidade tática do Flamengo.

Dados, gráficos e artes: SportsBase - All in One Statiscal Solutions