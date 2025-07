Flamengo amplia vantagem na liderança de ranking de torcidas do Brasil

O Flamengo segue sendo o clube com a maior torcida do Brasil. De acordo com a pesquisa do jornal "O Globo"/Ipsos-Ipec, divulgada nesta segunda-feira (28), que entrevistou 2.000 brasileiros com mais de 16 anos, em 132 municípios, o clube carioca 21,2% da preferência nacional. O número supera os demais rivais.

O levantamento, realizado entre 5 e 9 de junho de 2025, mostra que a vantagem do Flamengo sobre o Corinthians, atual segundo colocado, aumentou de 6,3 para 9,3 pontos percentuais desde a última pesquisa em 2022. Enquanto o clube carioca apresentou apenas uma leve oscilação de 21,8% para 21,2% (dentro da margem de erro de 1,8%), o Corinthians sofreu uma queda expressiva, passando de 15,5% para 11,9% - redução de 3,6 pontos, mais que o dobro de sua margem de erro específica de 1,4%.

O São Paulo também perdeu espaço considerável no cenário nacional, caindo de 8,2% para 6,4%, variação de 1,8 ponto percentual, também superior à sua margem de erro de 1,1%. Com isso, o clube paulista foi ultrapassado pelo Palmeiras, que agora ocupa a terceira posição com 6,5% da preferência, ante 7,4% na pesquisa anterior, embora esta oscilação esteja dentro do intervalo estatisticamente aceitável.

Após os quatro primeiros colocados, o cenário se caracteriza por empates técnicos entre diversos clubes. O Fluminense, por exemplo, aparece na 14ª posição com menos de 1% das citações, podendo variar estatisticamente entre 1,3% e 0,5%. Com essa margem, o clube carioca está tecnicamente empatado com Botafogo e Internacional em um extremo, e com Athletico-PR e Remo no outro.

O estudo também identificou um aumento no número de brasileiros que se declararam "dividido" ou sem clube de preferência, o que pode indicar um afastamento de torcedores ocasionais. Veja o raking completo abaixo:

Ranking das torcidas do Brasil

*pesquisa realizada pelo O Globo/Ipsos-Ipec

1-) Flamengo - 21,2%

2-) Corinthians - 11,9%

3-) Palmeiras - 6,5%

4-) São Paulo - 6,4%

5-) Vasco - 3,4%

6-) Grêmio - 3%

7-) Cruzeiro - 2,3%

8-) Atlético-MG - 2,3 %

9-) Bahia - 2,2%

10-) Santos - 2%

11-) Internacional - 1,7%

12-) Botafogo - 1,5%

13-) Sport - 1,3%

14-) Fluminense - 0,9%

15-) Seleção Brasileira - 0,9%

16-) Vitória - 0,8%

17-) Fortaleza - 0,7%

18-) Ceará - 0,7%

19-) Santa Cruz - 0,6%

20-) Athletico-PR - 0,5%

21-) Remo - 0,5%