Flamengo lança camisa comemorativa com elementos que remetem à fundação do clube

O Flamengo lançou uma camisa com design retrô e elementos que remetem à fundação do clube, em parceria com a Shopee, empresa parceira. A peça, que faz alusão aos 130 anos do Rubro-Negro, está disponível a partir desta segunda-feira (7), na plataforma de vendas da marca, pelo valor de R$99,90 com a aplicação do cupom de R$50 OFF.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

A camisa conta com o primeiro escudo do clube (regatas), o ano de fundação (1895) e a imagem do Urubu, símbolo da torcida.

- A área de design de produtos do Flamengo desenvolveu uma camiseta oficial com a alma e essência rubro-negra. Nossa camiseta foi elaborada num tecido de microfibra com tratamento antibacteriano, com detalhes nas mangas em jacquard e viés contrastante. Um produto com etiqueta exclusiva de autenticidade e brasão histórico e vintage em TPU texturizado - disse Marcelo Rocha, gerente de produtos e vestuário do Flamengo, sobre a camisa.

Nova camisa do Flamengo (Foto: Divulgação)

Importante ressaltar que essa camisa não será utilizada em jogos.

Flamengo fará ação no Maracanã com a camisa

Como uma das ações para promover a nova camisa, um time de criadores de conteúdo convidados pela Shopee estarão no jogo do Flamengo do dia 09 de abril, no Maracanã, contra o Central Córdoba, da Argentina, pela Libertadores.

Posicionados em quatro setores diferentes do estádio, e no pré jogo do lado de fora, os influenciadores Negrete, Tomer, Irwen Pereira e Belle Costa irão mostrar a conexão entre o time do coração e a arquibancada, interagindo com os torcedores, por meio de uma dinâmica sobre o clube.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real