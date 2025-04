Libertadores: Rossi alerta dificuldade do Flamengo contra o Central Córdoba no Maracanã

O próximo jogo do Flamengo na Libertadores será nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A equipe de Filipe Luís recebe o Central Córdoba, da Argentina, que disputa a competição pela primeira vez. O goleiro Rossi, que por algumas vezes enfrentou o adversário durante a sua passagem no Boca Juniors, projetou o confronto pela segunda rodada do Grupo C.

- Jogo de Libertadores. Jogo de muita bola disputada como foi na Venezuela. Jogo de muita disputa de bola, vão correr muito. Eu vi hoje que eles jogaram com 11 jogadores reservas, nem o goleiro jogou. Então, acho que (…) eu sendo argentino, não vou falar do time assim, mas os jogadores do Córdoba estrearam na Libertadores esse ano e virão jogar contra o Flamengo no Maracanã, para eles vai ser muito importante. Por isso eu sei que vai ser um jogo muito difícil - iniciou o goleiro, após a vitória do Flamengo contra o Vitória.

- A gente vai jogar em casa, com a nossa gente, com a nossa torcida. E isso tem que nos ajudar muito na partida. E como dizem, descansar e preparar da melhor forma. O jogo da quarta-feira vai ser ainda mais importante do que essa vitória de hoje - completou o goleiro argentino, que está no Flamengo desde julho de 2023 (contrato até o fim de 2027).

Como está o grupo do Flamengo

Com a vitória por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, o Flamengo assumiu a liderança do Grupo C. Pela outra partida do grupo na primeira rodada, LDU e Central Córdoba empataram sem gols.

