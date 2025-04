O torcedor rubro-negro vive a expectativa do retorno de Pedro, que irá ocorrer nas próximas semanas. Enquanto isso, Bruno Henrique vem dando conta do recado e levando o Flamengo às vitórias. O camisa 27 é o artilheiro da equipe carioca na temporada, com seis gols.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Bruno Henrique marcou o segundo gol do Flamengo contra o Vitória, garantindo os três pontos para o time carioca. O atacante começou o jogo no banco de reservas. Após a partida, o técnico Filipe Luís enalteceu o esforço do atleta para estar à disposição.

- O Bruno Henrique voltou de lesão contra o Inter, fez uma odisseia na viagem e não estava em condições hoje. A diferença é essa, os jogadores quando entram dão o máximo pelo Flamengo - disse o treinador do Flamengo sobre Bruno Henrique.

continua após a publicidade

No Barradão, Bruno Henrique acertou duas das quatro finalizações no gol. Além disso, acertou seis passes (100% de aproveitamento), um drible e ganhou dois duelos.

Bruno Henrique comemora gol contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Momento artilheiro de Bruno Henrique

Em grande fase pelo Flamengo, o camisa 27, com seis gols, é o artilheiro do time nesta temporada. Veja o Top-5.

Bruno Henrique - 6 gols

Luiz Araújo - 4 gols

Wallace Yan - 4 gols

Arrascaeta - 3 gols

Juninho - 3 gols

Números do jogador com a camisa do Flamengo

Desde 2019 no Flamengo, Bruno Henrique, multicampeão pelo clube carioca, já balançou a rede 101 vezes.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real