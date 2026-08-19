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Villalba ou Rojas? A escalação do Cruzeiro contra o Flamengo

A equipe mineira terá dois retornos importantes para o duelo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
19/08/2026 20:03
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Vestiário do Cruzeiro no Maracanã
Vestiário do Cruzeiro no Maracanã (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro enfrenta, na noite desta quarta-feira (19), o Flamengo, em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores. Para o duelo no Maracanã, o técnico Artur Jorge terá dois retornos importantes.

Lucas Romero e Fagner, que cumpriram suspensão na partida de ida, no Mineirão, estão à disposição para o confronto no Rio de Janeiro. No entanto, o segundo citado fica no banco de reservas.

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Com isso, a escalação do Cruzeiro é: Otávio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Rojas; Romero, Gerson, Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge

Antes da partida, a principal dúvida na escalação do Cruzeiro estava na lateral esquerda. Isso porque Artur Jorge tem dado oportunidades tanto a Villalba quanto a Gabriel Rojas.

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As baixas para o duelo são as conhecidas: Sinisterra, Cássio e Gabriel Pec lesionados, além de Matheus Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Após a vitória contra o Corinthians por 2 a 1, o técnico Artur Jorge destacou que a partida desta quarta-feira é a primeira final que o Cruzeiro terá na Libertadores.

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– É um período muito exigente para nós, temos que nos preparar da melhor maneira. Ganhar mascara a fadiga. Temos a capacidade de lutar para vencer. Vencer traz uma energia diferente. Emocionalmente nos torna mais capazes. Temos que ter essa ambição e pré-disposição de todos para termos essa intensidade. Teremos essa intensidade na quarta-feira, é nossa primeira final de Libertadores. A continuidade no campeonato, viemos de trás para frente, temos que estar bem naquilo que são as quartas de final da Copa do Brasil também – afirmou.

Artur Jorge na NQA
Artur Jorge na NQA (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Confira as informações do jogo entre Flamengo x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 🆚 CRUZEIRO
🏆 Libertadores - oitavas de final (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
📺 VAR: Andres Cunha (URU)

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