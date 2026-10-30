Matheus Pereira avalia evolução do Cruzeiro no clássico

No melhor clássico do Cruzeiro com Artur Jorge, a equipe venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na Arena MRV em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, em resposta à pergunta do Lance!, o meio-campista Matheus Pereira avaliou a evolução da equipe no duelo.

– A gente veio com uma estratégia, estudamos muito que eles tinham feito. Também o que tínhamos feito nos outros jogos e poderíamos melhorar. Futebol é isso, o que podemos evoluir. O time está de parabéns, tem evoluído, crescido, tentado assimilar mais as ideias mais claras. E hoje fizemos um, poderíamos ter feito quatro. Temos margem para crescer e conquistar nosso objetivo – comentou o jogador.

continua após a publicidade

Antes deste duelo, a equipe celeste havia somado em três partidas 3,19 gols esperados. No duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe teve 2,60.

Além disso, também foi bem na defesa. Se nos outros três jogos o Atlético-MG somou 4,60, na última quinta-feira teve apenas 1,65.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Como foi Atlético-MG x Cruzeiro

O Cruzeiro teve um primeiro tempo de ampla superioridade. A Raposa se impôs em campo, controlou as ações e conseguiu colocar seu jogo em prática. Kaio Jorge abriu o placar logo nos primeiros minutos e, mesmo em vantagem, a equipe celeste não diminuiu o ritmo, mantendo a pressão em busca de ampliar o marcador. Arroyo e o próprio Kaio Jorge tiveram boas oportunidades para marcar novamente. Pelo volume de jogo e pelas chances criadas, o Cruzeiro poderia ter construído uma vantagem ainda maior e até encaminhado a vitória antes do intervalo.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado, e o Atlético conseguiu igualar as ações e ter maior participação na posse de bola. O Galo chegou a criar algumas oportunidades, mas encontrou dificuldades para organizar as jogadas ofensivas e transformar as investidas em chances claras de gol. Do outro lado, o Cruzeiro se defendeu bem, conseguiu neutralizar as tentativas atleticanas e manteve a vantagem no placar.

Com o resultado, o Cruzeiro fica na terceira posição com 57 pontos, firme na briga por uma vaga na Libertadores. Enquanto isso, o Atlético-MG ficou na sétima posição com 50 pontos.

continua após a publicidade