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Análise: Arroyo e Villalba foram fundamentais em vitória do Cruzeiro em clássico

Dupla foi protagonista no primeiro tempo avassalador

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 11:25
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Arroyo dá carrinho em Renan Lodi durante Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV
Arroyo dá carrinho em Renan Lodi durante Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A vitória do Cruzeiro por 1 a 0 contra o Atlético-MG na última quinta-feira (29) passou muito pelos pés de Keny Arroyo e Lucas Villalba. O atacante, inclusive, participou da jogada do único gol da partida, enquanto o lateral criou diversas jogadas pelo lado esquerdo.

O argentino e o equatoriano foram os atletas que ficaram responsáveis por subir e descer em campo, ajudando a construir e a defender. Com isso, influenciaram muito na partida.

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Apesar de ser atacante, Keny Arroyo ficou responsável pela marcação de Renan Lodi em diversos momentos do jogo. Um dos principais jogadores do Atlético-MG, o lateral não acertou nenhum cruzamento e acertou apenas 64% dos passes no campo de ataque.

Enquanto isso, Villalba acertou até drible no clássico, dando uma caneta em Natanael. Além disso, deu um passe decisivo e foi referência no lado esquerdo. Na defesa, venceu os três desarmes tentados, interceptou duas bola e venceu os dois duelos aéreos que disputou.

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Villlaba tenta cruzamento durante Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV.
Villlaba tenta cruzamento durante Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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O argentino teve mais ações com a bola que Kaio Jorge, Gerson, Zé Lucas, João Marcelo e Jonathan Jesus, com 15 a menos que o maestro Matheus Pereira.

Arroyo, pela direita, foi ainda mais influente, com duas grandes chances criadas e dois passes decisivos. O único defeito de sua partida foi o gol perdido aos 17 minutos de jogo. Defensivamente, teve cinco contribuições defensivas e venceu quase todos os duelos, perdendo apenas um pelo chão.

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Atuação defensiva de Arroyo

Para explicar o tamanho da atuação defensiva do atacante, ele teve apenas uma ação defensiva a menos que João Marcelo e Lucas Villalba, sendo quatro das suas no campo de defesa.

Além disso, Arroyo recuperou mais bolas que Romero, Zé Lucas, Villalba e João Marcelo, e apenas uma a menos que Jonathan Jesus.

Mesmo com tamanha contribuição na defesa, o atacante também prestou um apoio muito grande no ataque, com 17 passes no campo ofensivo e apenas nove no próprio campo.

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