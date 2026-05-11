Técnico do Goiás projeta jogo contra o Cruzeiro: 'Pedreira'

Enquanto o Cruzeiro venceu o Bahia por 2 a 1 de virada no último fim de semana, o Goiás, rival da Raposa na Copa do Brasil, bateu seu rival Vila Nova por 1 a 0 no último sábado (9). Após o duelo, o técnico esmeraldino, Daniel Paulista, projetou o duelo contra o Cabuloso no Mineirão.

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– Desde que chegamos aqui sabíamos do retrospecto que o Goiás tinha contra os rivais. Trabalhamos para mudar isso. Em cinco clássicos, são três vitórias e dois empates. É muito importante, é um campeonato a parte. Trabalhamos os dias que antecedem os clássicos de forma diferente. Agora é focar, temos uma pedreira na terça-feira. Acreditar sempre para ter a melhor performance. Ir para Belo Horizonte com a melhor equipe, no melhor momento, fazer uma grande apresentação e buscar nosso objetivo – disse o comandante.

– A equipe mais uma vez respondeu ao momento de cobrança e de instabilidade. Essa resposta nos trouxe a vitória contra nosso maior rival. Vencemos mais uma vez em um jogo no qual fomos superiores do início ao fim. O Vila teve talvez um pouco mais de posse de bola após a expulsão, mas as chegadas perigosas não existiram. O Tadeu trabalhou muito pouco – analisou o treinador sobre a vitória no clássico.

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Cruzeiro x Goiás

O Cruzeiro enfrenta o Esmeraldino nesta terça-feira (12), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, a Raposa empatou em 2 a 2 no Serra Dourada.

Como foi o jogo de ida?

Dentro de casa, o Goiás abriu o placar logo aos dez minutos. Em jogada pela direita, Jean Carlos chutou da entrada da área, Otávio espalmou para o lado, mas Nicolas chegou na frente de Kauã Moraes e marcou o gol.

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Sete minutos depois, no entanto, o empate veio de um dos jogadores celestes que vinham se destacando. Em pressão na saída de bola. Lucas Romero roubou bola e passou para Arroyo avançar na área e chutar no canto direito de Tadeu para fazer 1 a 1.

Na reta final da etapa inicial, Jonathan Jesus teve boa oportunidade em cobrança de falta de Matheus Pereira, mas, na direita, chutou cruzado para fora. Pouco tempo depois, Kaio Jorge recebeu bola em profundidade na esquerda e passou para Arroyo, que teve tempo e chutou colocado no canto esquerdo, mas a bola passou à esquerda do gol.

Goiás x Cruzeiro (Foto: Mateus Dutra / Cruzeiro)

Kaio Jorge teve sua primeira chance aos cinco minutos do segundo tempo, após jogada de Kauã Moraes pela direita, mas a finalização do atacante parou em boa defesa de Tadeu. Instantes depois o arqueiro esmeraldino apareceu mais uma vez em chute forte de Christian.

Mas o segundo tento da Raposa veio da defesa e não do ataque. O zagueiro carregou bem a bola na entrada da área e tabelou com Bruno Rodrigues antes de chapar no canto direito de Tadeu. Quando o jogo caminhava para uma vitória celeste, Esli García fez um golaço de fora da área, no ângulo direito, sem chances para Otávio.

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