Com o fim da 15ª rodada no último domingo (10), o Cruzeiro pegou o elevador na tabela do Brasileirão e subiu quatro posições. A equipe comandada por Artur Jorge chegou à 11ª posição, com 19 pontos, mesma pontuação do Vitória, que está na frente por ter saldo de gols melhor.

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A Raposa deixou para trás Grêmio, Internacional, Atlético-MG e Botafogo. O Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Flamengo, enquanto o Colorado empatou em 2 a 2 o Coritiba. Em Belo Horizonte, os alvinegros empataram em 1 a 1 na Arena MRV.

Com a vitória contra o Bahia na Arena Fonte Nova por 2 a 1, o Cruzeiro melhorou também seu desempenho fora de casa. Com duas vitórias, a Raposa é a décima melhor visitante do torneio. Na próxima rodada, o Cabuloso volta a jogar longe de casa, quando enfrentará o Palmeiras.

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Bahia x Cruzeiro

O Cruzeiro respirou no Campeonato Brasileiro ao vencer o Bahia na Arena Fonte Nova por 2 a 1 na noite deste sábado. Os donos da casa saíram na frente com Luciano Juba, mas os mineiros empataram com Kauã Moraes e viraram com Kaique Kenji.

Bahia x Cruzeiro (Celo Gil / Cruzeiro)

Com o resultado, o Tricolor segue na 6ª posição, com 22 pontos somados. Do outro lado, a Raposa saltou para o 10º lugar, com 19 pontos.

O Cruzeiro volta ao entrar em campo na próxima terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), quando enfrentará o Goiás pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Posteriormente, enfrenta o Palmeiras, fora de casa, no sábado (16), às 21h (de Brasília).

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