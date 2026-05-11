Cruzeiro favorito? Artur Jorge projeta jogo contra o Goiás

Em uma maratona de jogos, o Cruzeiro enfrentará o Goiás nesta terça-feira (12), às 21h (de Brasília), pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Apesar de jogar contra uma equipe da Série B, o técnico da Raposa, Artur Jorge, negou que haja favoritismo celeste.

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– O jogo de copa é igual aqui, em Portugal, no Qatar, onde eu já competi. Onde favoritismo não existe. São sempre jogos muito equilibrados, jogos onde é preciso uma atenção redobrada, máxima, sobretudo para as equipas que teoricamente são favoritas. Porque o favoritismo cai por terra rapidamente se houver um ligeiro adormecimento. E nós não o podemos fazer – disse o treinador.

– Tivemos um resultado equilibrado, justo, como disse quando empatámos fora de casa. Temos agora uma oportunidade em casa de dar mais um passo em frente. É uma competição que nós queremos, de fato, chegar às decisões também – complementou.

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Cruzeiro x Goiás

O Cruzeiro enfrenta o Esmeraldino nesta terça-feira (12), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, a Raposa empatou em 2 a 2 no Serra Dourada.

Como foi o jogo de ida?

Dentro de casa, o Goiás abriu o placar logo aos dez minutos. Em jogada pela direita, Jean Carlos chutou da entrada da área, Otávio espalmou para o lado, mas Nicolas chegou na frente de Kauã Moraes e marcou o gol.

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Sete minutos depois, no entanto, o empate veio de um dos jogadores celestes que vinham se destacando. Em pressão na saída de bola. Lucas Romero roubou bola e passou para Arroyo avançar na área e chutar no canto direito de Tadeu para fazer 1 a 1.

Na reta final da etapa inicial, Jonathan Jesus teve boa oportunidade em cobrança de falta de Matheus Pereira, mas, na direita, chutou cruzado para fora. Pouco tempo depois, Kaio Jorge recebeu bola em profundidade na esquerda e passou para Arroyo, que teve tempo e chutou colocado no canto esquerdo, mas a bola passou à esquerda do gol.

Goiás x Cruzeiro (Foto: Mateus Dutra / Cruzeiro)

Kaio Jorge teve sua primeira chance aos cinco minutos do segundo tempo, após jogada de Kauã Moraes pela direita, mas a finalização do atacante parou em boa defesa de Tadeu. Instantes depois o arqueiro esmeraldino apareceu mais uma vez em chute forte de Christian.

Mas o segundo tento da Raposa veio da defesa e não do ataque. O zagueiro carregou bem a bola na entrada da área e tabelou com Bruno Rodrigues antes de chapar no canto direito de Tadeu. Quando o jogo caminhava para uma vitória celeste, Esli García fez um golaço de fora da área, no ângulo direito, sem chances para Otávio.

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