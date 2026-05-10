Quem é Kaique Kenji, filho de ex-jogador da Seleção que decidiu jogo do Cruzeiro

Na partida do último sábado (9), o técnico Artur Jorge deu oportunidades a jovens jogadores do Cruzeiro. Um deles, Kaique Kenji, foi decisivo no duelo, marcando o segundo gol da Raposa na vitória por 2 a 1 contra o Bahia.

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O garoto de 20 anos é filho do ex-lateral-esquerdo Kléber, que passou pela Seleção e clubes como Corinthians, Santos e Internacional. Com a amarelinha, conquistou Copa América e Copa das Confederações.

O ex-atleta inclusive é agente de futebol atualmente e entre suas atribuições, gerencia a carreira de Kaique Kenji. Seu nome, inclusive, traz um significado profundo.

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Kaique Kenji Takamura Correa, carrega os sobrenomes de sua mãe e de seu pai, mas a palavra 'kenji' foi escolhida por seus pais por significar 'seguidor da sabedoria'.

Bahia x Cruzeiro (Celo Gil / Cruzeiro)

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Trajetória de Kaique Kenji

O atacante nasceu em São Paulo, em 30 de janeiro de 2006 e iniciou sua trajetória no futebol aos dez anos, em uma escolinha do Corinthians. Na adolescência, passou pelas categorias de base do Juventus e São Caetano, chamando atenção do Cruzeiro.

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Em 2022, chegou ao Cruzeiro para compor a equipe Sub-17 e no ano seguinte já foi alçado à categoria Sub-20. Ele assinou o primeiro contrato profissional em 2023 e, no ano seguinte, realizou seus primeiros treinamentos com o time profissional da Raposa e estreou contra o Corinthians, pelo Brasileirão

Na temporada passada, o jovem alternou entre time profissional e Sub-20, marcando três gols na Copinha e entrando em campo sete vezes pela equipe principal. Nesta temporada, está definitivamente com os profissionais e já fez dez partidas, com dois gols marcados.

Apesar de já ter feito processo para adquirir cidadania japonesa e ter a italiana, Kaique Kenji já deu seus primeiros passos nas categorias de base da Seleção.

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