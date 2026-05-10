Fica no Cruzeiro? Sinisterra fala sobre seu momento
O atacante foi titular na partida do Cruzeiro contra o Bahia
Atacante contratado com grande expectativa na última temporada, Sinisterra tem sofrido com as lesões e, contra o Bahia, voltou a ganhar uma chance como titular. Após a partida, o jogador projetou seu futuro e não cravou a permanência.
– Estou muito feliz no Cruzeiro, a confiança que tenho recebido tem sido importante. Não sei o que vai acontecer, mas agradecer pela confiança da comissão, do treinador, de todos, desde o dia que cheguei aqui – disse o jogador na zona mista.
– Muito feliz, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, pela vitória. Precisávamos dos três pontos. Agradecer ao treinador pela confiança e a todas as pessoas neste processo, nesse trabalho no DM – destacou o atacante.
Bahia x Cruzeiro
O Cruzeiro respirou no Campeonato Brasileiro ao vencer o Bahia na Arena Fonte Nova por 2 a 1 na noite deste sábado. Os donos da casa saíram na frente com Luciano Juba, mas os mineiros empataram com Kauã Moraes e viraram com Kaique Kenji.
Com o resultado, o Tricolor segue na 6ª posição, com 22 pontos somados. Do outro lado, a Raposa saltou para o 10º lugar, com 19 pontos.
O Cruzeiro volta ao entrar em campo na próxima terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), quando enfrentará o Goiás pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Posteriormente, enfrenta o Palmeiras, fora de casa, no sábado (16), às 21h (de Brasília).
