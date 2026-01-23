Spindel celebra torcida visitante em Atlético-MG x Cruzeiro

Depois de dois anos, o clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG voltará a contar com torcida visitante neste domingo (25). Em reunião promovida pela Federação Mineira de Futebol nesta sexta-feira (23), o executivo de futebol celeste, Bruno Spindel, celebrou o retorno do modelo no duelo.

– Primeiro, corroborar com a declaração do Pedro, a boa relação entre as instituições. Acho que é uma vitória para o futebol mineiro ter torcida visitante, isso vai ser reciproco ao longo da temporada. Agradecer todo o esforço da direção do Atlético para receber bem a torcida do Cruzeiro. Isso faz parte da magia e do espetáculo do futebol. A coisa mais bonita do futebol é o espetáculo das torcidas – disse o dirigente.

– Nós, do Cruzeiro, estamos muito felizes do nosso torcedor poder estar presente, poder apoiar a equipe os 100 minutos, fazer a diferença fora do campo. Uma festa muito linda que tenho certeza que vai ser, que vai ser em paz. Isso vai ser recíproco ao longo do ano. É muito importante para a magia e para o produto do futebol, o bem estar do torcedor e essa festa que vai ocorrer fora de campo – prosseguiu.

Bruno Spindel (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Mais uma vez, a gente parabeniza, deixa nosso agradecimento à Federação Mineira, à direção do Atlético, à Polícia Militar, ao Governo do Estado, e a todas autoridades que têm trabalhado muito duro para poder garantir uma boa recepção do torcedor do Cruzeiro e poder garantir um espetáculo bonito e seguro. Isso engradece o futebol e a gente vai trabalhar em conjunto para que isso possa ocorrer ao longo do ano e ao longo dos próximos anos – complementou Spindel.

Atlético-MG x Cruzeiro

Bruno Spindel valorizou ainda o esforço do rival para preparar a Arena MRV em pouco tempo para a partida.

– Como Pedro (CEO do Atlético) disse, eles fizeram um esforço "relâmpago" de manutenção do setor visitante para poder receber da melhor forma possível a torcida do Cruzeiro. Isso é a melhor das demonstrações da intenção da direção do Atlético para receber bem a torcida do Cruzeiro. Eles inclusive permitiram que funcionários do Cruzeiro estejam nos portões de acesso para receber bem a nossa torcida. O mais importante de tudo é essa intenção, trabalhar em conjunto – disse.

Neste domingo (25), o Atlético recebe o Cruzeiro às 18h na Arena MRV, em clássico válido pela 5° rodada do Campeonato Mineiro.

O Atlético chega pressionado para o clássico por ainda não ter conquistado uma vitória na temporada 2026. Na última rodada, a equipe empatou em 1 a 1 com o América, em partida na qual Jorge Sampaoli optou por poupar alguns jogadores considerados titulares. Diante do Cruzeiro, a tendência é que o treinador argentino leve a campo força máxima.

O Cruzeiro chega para o clássico tendo conquistado duas vitórias na temporada, mas vindo de um resultado negativo. Na última rodada, a equipe perdeu em casa para o Democrata por 1 a 0. Na ocasião, o técnico Tite escalou um time reserva, com apenas Cássio como titular e Gérson, que fez sua estreia pelo clube. Para o clássico, Tite deve ir a campo com força máxima.