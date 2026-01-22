Em estreia de Gerson, Cruzeiro perde para o Democrata-GV no Mineirão

Na última partida antes do primeiro clássico do ano, o Cruzeiro perdeu para o Democrata-GV em partida muito parecida com a estreia no Campeonato Mineiro. A Raposa foi superior durante todo o jogo, mas não marcou. Do outro lado, Bryan foi certeiro e garantiu o 1 a 0.

continua após a publicidade

Aposte na vitória do Cruzeiro!

Como foi o jogo?

A equipe comandada por Tite seguiu com sua características e dominou o primeiro tempo. Entretanto, assim como aconteceu com as outras equipes do interior, o Democrata se fechou e dificultou os ataques. Gerson teve a chance de marcar em sua estreia, mas parou no goleiro Thulio.

Na segunda etapa, depois das primeiras alterações celestes, os mandantes sofreram um gol. João Marcelo e Fagner falharam e Bryan balançou as redes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

1º tempo

Mesmo fora de casa, a equipe do interior foi quem tomou as primeiras ações em campo e quase abriu o placar em uma confusão da defesa. Cássio fez passe perigoso para João Marcelo, que perdeu a bola para Dudu, mas o atacante finalizou na defesa.

Mas rapidamente a Raposa tomou conta da partida, pressionando a saída adversária e apostando em um meio de campo muito povoado com jogadores de qualidade. Arroyo teve a primeira chance celeste aos seis minutos, mas chutou em cima da zaga.

continua após a publicidade

Instantes depois Kaique Kenji fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para o camisa 11, mas seu cabeceio saiu fraco para defesa de Thulio. Aos 14 minutos, Gerson quase balançou as redes. Fagner subiu pela direita e cruzou para Chico da Costa, que escorou para o camisa 97, mas o goleiro alvinegro fez boa defesa na finalização do Coringa.

Gerson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No embalo, Japa teve ótima chance após triangulação entre Gerson e Fagner pela direita, mas finalizou mal. Depois de um tempo sem assustar, a Raposa conseguiu chegar com perigo novamente em jogada individual de Kenji, que passou pela marcação e chutou rasteiro à direita do gol.

Do outro lado, o camisa 70 fez mais uma boa jogada, enganou a defesa e chutou de longe, mas a bola passou por cima do gol. Depois de mais uma pausa na intensidade, os donos da casa assustar mais uma vez em Jogada começada por Japa, que passou por Arroyo antes de chegar em Ryan Guilherme. O meia chutou forte, o goleiro deu rebote, mas se recuperou.

2º tempo

Aos seis minutos da etapa final, o Coringa teve mais uma chance. Arroyo construiu pela direita e passou para Ryan escorar para o camisa 97, mas a finalização desviou na defesa e saiu. Pouco depois, Kaique Kenji tentou de cabeça, mas a zaga desviou mais uma vez.

Com a entrada de Matheus Pereira, Gerson ganhou um companheiro na criação e os dois apostaram nas tabelas pela direita. Em contra-ataque puxado por Japa, o camisa 10 recebeu na entrada da área, optou por chutar, mas a finalização saiu fraca à direita do gol.

No momento em que Tite conversava com Kaio Jorge, o Democrata abriu o placar. João Marcelo afastou mal o perigo, Fagner falhou dentro da área e Bryan encobriu Otávio para fazer 1 a 0.

Atrás no placar, o Cruzeiro se lançou ao ataque e quase empatou com Matheus Pereira, mas a finalização da entrada da área subiu demais. Kaio Jorge quase fez um gol de letra instantes depois, mas o chute parou na zaga.

A dez minutos do fim, Fagner recebeu na linha de fundo e cruzou para Kaio Jorge. O centroavante tentou de bicicleta, mas parou em Thulio. Arroyou pegou o rebote, mas errou o chute. Já nos acréscimos, Matheus Pereira cobrou escanteio pela esquerda e Kauã Prates cabeceou com perigo, mas para fora.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X DEMOCRATA-GV

CAMPEONATO MINEIRO- 4ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e GETV (YouTube)

⚽ Gols: - Bryan (DEM)

🟨 Cartões amarelos: Japa (CRU); Bismarck (DEM)

🟥 Cartões vermelhos: -

🏟️ Público: 20.285

💰 Renda: R$ 495.285,00

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ronei Candido Alves

🚩 Assistentes: Magno Lira e Weyder Marques

📺 VAR: Leonardo Rotondo Pinto

⚽ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio (46' Otávio); Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus, Kauã Prates; Ryan Guilherme (Christian), Gerson (73' Néiser), Japa; Arroyo, Kenji (55' Matheus Pereira), Chico da Costa (63' Kaio Jorge)

DEMOCRATA-GV (Técnico: Wladimir Araújo)

Thulio; Lucas Evangelista, Rafael Klein, Henrique, Bryan (95' Halls); Luiz Henrique, Leonardo Ferreira (79' Batata), Bernardo; Bismarck (84' Marcio), Eduardo Pedrotti (79' Luis Felipe), Marcelo Henrique (46'Marco Antônio)