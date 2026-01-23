Técnicos de Cruzeiro e São Paulo na Copinha exaltam trabalho de base antes da final

Cruzeiro e São Paulo decidem neste domingo, 25 de janeiro, o título da 56ª edição da Copinha, às 11h (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu.

Na coletiva pré-jogo, realizada nesta sexta-feira, os dois técnicos ressaltaram o peso da decisão e destacaram o quanto o trabalho de base vem sendo fundamental para o sucesso das equipes.

— O Cruzeiro entra em toda competição buscando as primeiras colocações. Estou muito satisfeito de fazer parte desse momento. É uma decisão entre duas grandes equipes, qualificadas e com muita tradição — disse Mairon César, técnico do Cruzeiro.

O Cruzeiro, campeão em 2007, tenta repetir o feito quase duas décadas depois e levantar sua segunda taça na história da Copinha. O time mineiro chega embalado após virar sobre o Grêmio por 3 a 2 na semifinal, enquanto o Tricolor garantiu a vaga ao golear o Ibrachina por 4 a 1.

— O time do São Paulo é muito bem treinado e vem disputando várias finais. O Cruzeiro também tem feito grandes campanhas. Em 2024 chegamos à final, fomos campeões mineiros e agora temos a chance de coroar esse trabalho. Tenho certeza de que será um grande jogo e quem ganha com isso é o espectador — completou.

Pelo lado tricolor, Allan Barcelos destacou a consistência do projeto desenvolvido em Cotia, responsável por formar diversas gerações vencedoras no clube.

— Chegar a mais uma final da Copinha é um privilégio. Isso consolida o trabalho coletivo de todos que integram o futebol de base do São Paulo. Assim como o Mairon falou, é um esforço de muitas mãos, que se reflete no resultado final — afirmou.

O São Paulo, atual campeão da competição, busca o bicampeonato consecutivo e o sexto troféu da história, somando-se às conquistas de 1993, 2000, 2010, 2019 e 2025.

O treinador também ressaltou a diferença entre o elenco atual e o das temporadas anteriores.

— O segredo é trabalho, dedicação e estrutura. Contamos com uma diretoria que acredita, uma comissão extremamente competente e jogadores de muita qualidade. É um contexto completamente diferente do São Paulo de 2023, mas com o mesmo espírito competitivo. Tenho certeza de que será uma grande final — disse Barcelos.

Para o técnico são-paulino, o calendário competitivo da base também ajuda a moldar o caráter decisivo dos atletas.

— A Copa do Brasil nos prepara bem para esse tipo de cenário. Ganhou, continua; perdeu, está fora. Isso cria um ambiente de competição muito parecido, em que não há margem para erro — completou.