Cruzeiro atualiza situação de Cássio após trauma na mão

Depois do susto levado na partida contra o Democrata-GV, o goleiro Cássio foi reavaliado na Toca da Raposa II nesta sexta-feira (23). O jogador do Cruzeiro teve um trauma na mão esquerda em lance ainda no primeiro tempo da derrota.

A Raposa informou que o camisa 1 apresentou melhoras, mas será avaliado novamente no treinamento deste sábado. Ele fez trabalhos internos no Centro de Treinamento, na academia e na fisioterapia.

Se Cássio não se recuperar totalmente até domingo, o goleiro Otávio deverá assumir o lugar no clássico contra o Atlético-MG. As equipes se enfrentam neste domingo (25), às 18h (de Brasília), na Arena MRV.

Cássio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Tite demonstrou preocupação com a situação de Cássio

Cássio apareceu no banco de reservas com um curativo nos dedos. O camisa 1 teve um trauma na mão esquerda e será reavaliado nesta sexta-feira (23).

Na segunda etapa, já com Otávio, o Cruzeiro sofreu o único gol da partida. No lance, o arqueiro não teve responsabilidade ao tentar fechar a finalização depois dos erros de Fagner e João Marcelo.

Após a partida, o técnico Tite explicou a situação de Cássio, titular absoluto com o comandante.

– Estou preocupado, evitei até de falar. O departamento médico vai passar. Estou tranquilo, se tiver que jogar o Otávio, vai jogar e vai ter confiança – comentou.

Atlético-MG x Cruzeiro

Neste domingo (25), o Atlético recebe o Cruzeiro às 18h na Arena MRV, em clássico válido pela 5° rodada do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Atlético chega pressionado para o clássico por ainda não ter conquistado uma vitória na temporada 2026. Na última rodada, a equipe empatou em 1 a 1 com o América, em partida na qual Jorge Sampaoli optou por poupar alguns jogadores considerados titulares. Diante do Cruzeiro, a tendência é que o treinador argentino leve a campo força máxima.

O Cruzeiro chega para o clássico tendo conquistado duas vitórias na temporada, mas vindo de um resultado negativo. Na última rodada, a equipe perdeu em casa para o Democrata por 1 a 0. Na ocasião, o técnico Tite escalou um time reserva, com apenas Cássio como titular e Gérson, que fez sua estreia pelo clube. Para o clássico, Tite deve ir a campo com força máxima.