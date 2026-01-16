Romário tem razão? Confira comparativo entre Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Pedro
O atacante celeste foi artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2025
Na última quinta-feira (15), o Baixinho comentou em evento comemorativo de um ano da Romário TV que no momento, convocaria Kaio Jorge para a Copa do Mundo, e não Pedro. Sua antiga dupla, Bebeto, opinou que prefere o representante rubro-negro.
- Eu levaria o Pedro, gosto muito dele. Matheus Cunha também está muito bem no clube, João Pedro. também.. Esses três com certeza ficam fortes para a Copa do Mundo - opinou Bebeto.
- Se a Copa do Mundo fosse hoje, eu levaria o Kaio Jorge, do Cruzeiro. Assim, eu coloco o Raphinha como atacante, sabe fazer gol. E o próprio Vini Junior., que joga pela esquerda. Pedro não, hoje não, se perguntasse lá atrás, eu responderia que sim, mas hoje não. Caiu muito e talvez não seja um jogador ainda pronto pra ser responsável pela 9 da Seleção. Temos outros jogadores, muitos deles nos clubes são os melhores, fazem muitos gols, mas quando chega na Seleção, as coisas não acontecem. Torço pra que isso mude - comentou Romário.
Em 2025, o atacante celeste teve uma temporada mágica, com 26 gols em 43 partidas, contra 15 gols em 39 partidas do centroavante da equipe carioca. Além disso, Kaio Jorge ainda deu nove assistências, duas a mais que Pedro.
Além deles, quem tem sido convocado com frequência por Carlo Ancelotti é Richarlison. O jogador do Tottenham fez 12 gols nas 44 partidas que disputou.
Confira comparativo entre Kaio Jorge, Pedro e Richarlison
Kaio Jorge em 2025
- 46 jogos (43 titular)
- 26 gols
- 9 assistências
- 35 participações em gols
- 99 mins p/ participar de gol
- 48% conversão de chances claras
- 32 passes decisivos
- 125 finalizações (58 no gol)
- 4.8 finalizações p/ marcar gol
- 44% acerto no drible
- 39% eficiência nos duelos
- 58 faltas sofridas
- 3 pênaltis sofridos
- Nota Sofascore 7.22
Pedro em 2025
- 39 jogos (23 titular)
- 15 gols
- 7 assistências
- 22 participações em gols
- 88 mins p/ participar de gol
- 40% conversão de chances claras
- 34 passes decisivos
- 74 finalizações (38 no gol)
- 4.9 finalizações p/ marcar gol
- 39% acerto no drible
- 40% eficiência nos duelos
- 33 faltas sofridas
- 2 pênaltis sofridos
- Nota Sofascore 7.00
Richarlison em 2025
- 44 jogos (28 titular)
- 12 gols
- 4 assistências
- 16 participações em gols
- 153 mins p/ participar de gol
- 35% conversão de chances claras
- 18 passes decisivos
- 69 finalizações (29 no gol)
- 5.8 finalizações p/ marcar gol
- 32% acerto no drible
- 42% eficiência nos duelos
- 50 faltas sofridas
- 0 pênaltis sofridos
- Nota Sofascore 6.78
