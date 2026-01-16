Romário tem razão? Confira comparativo entre Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Pedro

Na última quinta-feira (15), o Baixinho comentou em evento comemorativo de um ano da Romário TV que no momento, convocaria Kaio Jorge para a Copa do Mundo, e não Pedro. Sua antiga dupla, Bebeto, opinou que prefere o representante rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Eu levaria o Pedro, gosto muito dele. Matheus Cunha também está muito bem no clube, João Pedro. também.. Esses três com certeza ficam fortes para a Copa do Mundo - opinou Bebeto.

- Se a Copa do Mundo fosse hoje, eu levaria o Kaio Jorge, do Cruzeiro. Assim, eu coloco o Raphinha como atacante, sabe fazer gol. E o próprio Vini Junior., que joga pela esquerda. Pedro não, hoje não, se perguntasse lá atrás, eu responderia que sim, mas hoje não. Caiu muito e talvez não seja um jogador ainda pronto pra ser responsável pela 9 da Seleção. Temos outros jogadores, muitos deles nos clubes são os melhores, fazem muitos gols, mas quando chega na Seleção, as coisas não acontecem. Torço pra que isso mude - comentou Romário.

continua após a publicidade

Em 2025, o atacante celeste teve uma temporada mágica, com 26 gols em 43 partidas, contra 15 gols em 39 partidas do centroavante da equipe carioca. Além disso, Kaio Jorge ainda deu nove assistências, duas a mais que Pedro.

Kaio Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além deles, quem tem sido convocado com frequência por Carlo Ancelotti é Richarlison. O jogador do Tottenham fez 12 gols nas 44 partidas que disputou.

continua após a publicidade

Confira comparativo entre Kaio Jorge, Pedro e Richarlison

Kaio Jorge em 2025

46 jogos (43 titular) 26 gols 9 assistências 35 participações em gols 99 mins p/ participar de gol 48% conversão de chances claras 32 passes decisivos 125 finalizações (58 no gol) 4.8 finalizações p/ marcar gol 44% acerto no drible 39% eficiência nos duelos 58 faltas sofridas 3 pênaltis sofridos Nota Sofascore 7.22

Pedro em 2025

39 jogos (23 titular) 15 gols 7 assistências 22 participações em gols 88 mins p/ participar de gol 40% conversão de chances claras 34 passes decisivos 74 finalizações (38 no gol) 4.9 finalizações p/ marcar gol 39% acerto no drible 40% eficiência nos duelos 33 faltas sofridas 2 pênaltis sofridos Nota Sofascore 7.00

Richarlison em 2025