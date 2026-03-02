Cruzeiro atualiza situação médica do goleiro Cássio

O Cruzeiro garantiu a classificação para a final do Campeonato Mineiro ao vencer o Pouso Alegre por 1 a 0, no último sábado (8). Apesar da vitória, a partida foi marcada por duas saídas preocupantes, uma delas, de Cássio. O goleiro deixou a partida com um incômodo no joelho.

Na tarde desta segunda-feira (2), o Cruzeiro divulgou uma atualização sobre a situação do defensor, que foi reavaliado na reapresentação na Toca da Raposa II.

Cássio (Foto Felipe Deslandes/ FMF)

– O goleiro Cássio foi submetido a exames que diagnosticaram estiramento ligamentar no joelho direito. O atleta já iniciou o processo de recuperação no departamento de saúde e performance do Cruzeiro – informou o clube.

No sábado, após o 1 a 0 contra o Pouso Alegre, o técnico Tite havia falado sobre a situação do jogador.

– Nós tivemos sempre o cuidado de estar com os atletas nas melhores condições. Os dois foram traumas. Uma o Cássio foi sair, se chocou e na queda caiu. No Gerson também. Inicialmente falei com o doutor e não teve nenhum problema maior – explicou.

Cruzeiro x Atlético-MG

Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.

A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.

