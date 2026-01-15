Japa celebra gol pelo Cruzeiro, mas alerta para queda de rendimento

Na noite desta quarta-feira (14), o Cruzeiro venceu o Tombense por 2 a 1 pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Um dos gols da Raposa foi marcado por Japa, seu primeiro como profissional.

Após a partida, o jogador comemorou seu feito, mas alertou para a queda de rendimento da equipe na segunda etapa.

– Muito feliz pelo primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. Dedicar à minha esposa, aos meus familiares. Feliz pelos três pontos, importantes em um campeonato curto. Acho que começamos bem, demos uma caída no segundo tempo, nos desconcentramos em algumas ações – comentou Japa em entrevista à Globo.

Em 2025, o jogador conviveu com lesões e não esteve à disposição durante boa parte da temporada. Na entrevista na saída de campo, ele destacou a superação.

– Claro (passa um filme na cabeça). Ano passado foi muito difícil, muitas dúvidas. Fico muito feliz por voltar e fazer meu primeiro gol como profissional – disse.

Japa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como foi Tombense x Cruzeiro

Completamente diferente do que aconteceu contra o Pouso Alegre, a Raposa saiu na frente logo cedo com um gol de Kaique Kenji, Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu na pressão e ampliou com Japa.

Na segunda etapa, o Cruzeiro seguiu melhor e chegou a acertar a trave em chute de Kauã Moraes. Entretanto, Pedro Oliveira, de falta, recolocou o Tombense no jogo.

Com o resultado, o Cabuloso assumiu a liderança do Grupo C, com três pontos. Na próxima rodada, o Cruzeiro irá enfrentar o Uberlândia, no sábado (17), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.