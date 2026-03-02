Preocupa? Cruzeiro atualiza situação de Gerson

O Cruzeiro atualizou, na tarde desta segunda-feira (2), a situação do meio-campista Gerson. O volante deixou o duelo contra o Pouso Alegre ainda no primeiro tempo, após um choque no joelho.

continua após a publicidade

Na coletiva de imprensa posterior ao confronto, o técnico Tite chego a comentar sobre a situação, e citou que o atleta deixou o jogo por conta do trauma.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– Nós tivemos sempre o cuidado de estar com os atletas nas melhores condições. Os dois foram traumas. Uma o Cássio foi sair, se chocou e na queda caiu. No Gerson também. Inicialmente falei com o doutor e não teve nenhum problema maior – explicou o técnico.

continua após a publicidade

Na tarde desta segunda-feira, o Cruzeiro deu mais detalhes sobre o jogador, que foi reavaliado na reapresentação dos atletas na Toca da Raposa II.

– O meio-campista Gerson não apresentou lesões estruturais no joelho esquerdo, em avaliações realizadas pelos profissionais do clube, e estará apto para atividades com o elenco nos próximos dias – informou o Cruzeiro.

continua após a publicidade

Gerson (Foto Felipe Deslandes/ FMF)

Cruzeiro x Atlético-MG

Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.

A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.