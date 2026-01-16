Cruzeiro terá reforços para decisão contra o Santos na Copinha

O Cruzeiro entra em campo na noite desta sexta-feira (16), às 21h (de Brasília), para disputar uma vaga nas quartas de final da Copinha. Para o duelo contra o Santos, o técnico Mairon César terá alguns reforços de peso.

Como Tite usará jogadores titulares neste sábado, contra o Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro, alguns jogadores da base viajaram para São Carlos para reforçar o time dos Crias da Toca.

Com isso, estão de volta Nicolas (lateral-direito), William Fernando (lateral-direito), Kaiquy Luiz (zagueiro), Murilo Rhikman (volante) Rhuan Gabriel (meia), Cauan Baptistella (meia), Rayan Lelis (atacante) e Fernando (atacante).

Fernando

No caso de Cauan Baptistella, ele se recuperou rapidamente de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, sofrido contra o Pouso Alegre.

Cruzeiro x Santos

Cruzeiro e o Santos entram em campo nesta sexta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em duelo decisivo válido pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será disputada no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, no interior de São Paulo.

As duas equipes chegam à fase eliminatória após acumularem cinco vitórias na principal competição de base do país.

Os Crias da Toca alcançaram as oitavas de final com 100% de aproveitamento, somando 11 gols marcados e apenas um sofrido.

Na primeira fase, o Cruzeiro garantiu a classificação na liderança do Grupo 13, sediado em Franca (SP). A equipe venceu o Barra-SC por 3 a 0, com gols de Fernando, Pablo e João Cervi. Na sequência, superou o Esporte Clube de Patos-PB por 1 a 0, novamente com gol de Fernando. No confronto que encerrou a fase de grupos, diante da Francana, a Raposa venceu por 1 a 0, com mais um gol do zagueiro artilheiro João Cervi.

Com a melhor campanha do grupo, o Cruzeiro avançou à segunda fase e teve como adversário o Meia Noite. Em Patrocínio Paulista, a Raposa venceu por 3 a 1, de virada, com gols de Pietro, Akiles e Eduardo Pape. Na fase seguinte, o time voltou a vencer, ao bater a Ponte Preta por 3 a 0, novamente atuando em Franca.