Futebol Nacional

Atlético-MG e Cruzeiro entram em acordo sobre arbitragem da final do Mineiro: confira

Equipes decidem o estadual no próximo domingo (8) no Mineirão

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 02/03/2026
13:26
Jogadores de Cruzeiro e Atlético com a arbitragem em clássico (Foto: Luan Martins / GazetaPress)
Jogadores de Cruzeiro e Atlético com a arbitragem em clássico (Foto: Luan Martins / GazetaPress)
Atlético e Cruzeiro chegaram a um acordo nesta segunda-feira (2) sobre a arbitragem para o clássico decisivo do Campeonato Mineiro. As equipes se enfrentam no próximo domingo (8), às 18h, no Mineirão, pela final do estadual.
Atlético e Cruzeiro chegaram a um acordo nesta segunda-feira (2) sobre a arbitragem para o clássico decisivo do Campeonato Mineiro. As equipes se enfrentam no próximo domingo (8), às 18h, no Mineirão, pela final do estadual.

As diretorias dos dois clubes decidiram solicitar à Federação Mineira de Futebol (FMF) que a arbitragem seja de fora de Minas Gerais. Ainda nesta segunda-feira (2), está prevista uma reunião entre representantes dos clubes e da entidade para definir todos os detalhes da grande decisão. A questão da arbitragem será um dos principais temas da pauta.

O clássico da primeira fase do Mineiro também contou com arbitragem de outro estado, mas em um contexto diferente. Na ocasião, apenas o Cruzeiro fez o pedido por árbitros de fora, enquanto o Atlético optou por arbitragem mineira. Diante da divergência, a FMF realizou um sorteio, que definiu a escolha de um árbitro de outro estado indicado pela CBF.

O responsável por aquela partida foi Davi de Oliveira Lacerda. A atuação foi considerada polêmica, com reclamações de ambos os lados. O Atlético contestou um pênalti não marcado em Bernard, enquanto o Cruzeiro reclamou de uma entrada dura de Gustavo Scarpa que não resultou em expulsão.

A adoção de arbitragem de fora do estado tem se tornado recorrente nesta edição do Campeonato Mineiro. Na semifinal entre América Mineiro e Atlético, também houve acordo para que o trio de arbitragem fosse de outro estado. A medida reflete a insatisfação dos clubes com atuações consideradas controversas da arbitragem mineira ao longo da competição.

Jogadores de Atlético e Cruzeiro discutem com árbitro Davi de Oliveira Lacerda em clássico da primeira fase do Mineiro (Foto: Paulo Ti / GazetaPress)
Jogadores de Atlético e Cruzeiro discutem com árbitro Davi de Oliveira Lacerda em clássico da primeira fase do Mineiro (Foto: Paulo Ti / GazetaPress)

