Santos entra em campo contra o Cruzeiro em jogo decisivo pelas oitavas de final da Copinha

Os Meninos da Vila entram em campo na noite desta quarta-feira (16), contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

continua após a publicidade

A partida será realizada às 21h30 (de Brasília), no mesmo estádio em que o Peixe atua desde a estreia na competição: o Estádio Luisão, em São Carlos (SP), com transmissão ao vivo pela CazéTV.

Até o momento, o Santos disputou cinco partidas e venceu todas. A equipe marcou 12 gols e sofreu apenas três. Mateus Xavier, com cinco gols, Pedro Assis, com dois, e Felipe Laurindo, Benício, JP Chermont, Kenay e Nadson, com um gol cada, formam a artilharia santista na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Vinícius Marques comanda o time do Sub-20 d0 Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O técnico Vinícius Marques comentou sobre a preparação da equipe, que enfrentará um adversário reforçado por oito atletas que já estavam integrados ao elenco profissional do Cruzeiro.

— Um jogo de muitos detalhes, diante de uma equipe que também vem com uma grande invencibilidade. Estamos preparados para os ajustes que faremos, sabendo que o adversário terá reforços do time profissional. A ideia, primeiro, é entender como eles estarão em campo. Mas, independentemente de qualquer situação, nossa postura será a mesma: vamos pressionar e buscar o gol a todo momento. O jogador do Santos precisa estar preparado para decisões que antecedem jogos assim. É um confronto de oitavas de final que poderia muito bem ser uma semifinal — explicou o treinador.

continua após a publicidade

O Peixe busca o quarto título da competição. O clube venceu o principal campeonato das categorias de base em 1984, 2013 e 2014.

➡️Cruzeiro x Santos: onde assistir ao vivo o jogo decisivo pelas oitavas de final da Copinha

Ficha Técnica:

⚽CRUZEIRO X SANTOS - oitavas de final da Copinha

📲Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026

📍Estádio: Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

⏰Horário: 21h30 (De Brasília)

📺Onde assistir: Cazé TV (clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Juliano José Alves Rodrigues

🚩Assistentes: Vinicius Santana da Silva e Bruno Nunes de Moraes

Resultados do Santos:

1º fase (Grupo 16) - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

04.01 - Santos 3 x 0 Real Brasília - gols: Mateus Xavier (2x) e Pedro Assis

07.01 - União Cacoalense (RO) 1 x 2 Santos - gols: Mateus Xavier (2x)

10.01 - Grêmio São-Carlense 1 x 2 Santos - gols: Felipe Laurindo e Benício

segunda fase - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

12.02 - Santos 1 x 0 Cuiabá - gol: JP Chermont