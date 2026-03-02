Bastidores de vitória do Cruzeiro mostram discurso de Tite; confira

O Cruzeiro está na decisão do Campeonato Mineiro e irá enfrentar o maior rival na final. No último sábado, a equipe bateu o Pouso Alegre por 1 a 0 e garantiu a classificação. Antes e depois da partida, o técnico Tite deu discursos ressaltando o mental da equipe.

– Sem tomar gol é trabalho de equipe, com bola, é qualidade técnica. As duas coisas têm que estar juntas. Coração e cabeça. Bota as duas em campo – orientou Tite.

Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

– Entrem com fome de querer ir para a final. Entrem concentrados. Vamos fazer o de sempre, resolver essa parada. Vamos atropelar os caras. Sem tomar gol hoje! – ressaltou o goleiro Cássio.

Após a partida, o comandante também ressaltou a força mental da equipe. Além dele, Matheus Pereira celebrou ainda o empenho do elenco.

– Parabéns, moçada! Mental forte, sem mental forte não vencemos. Sem mental forte, não ganha o jogo. Passaram 97 minutos buscando o gol, sem desestruturar. Sólidos e fizeram o gol. Fazer todo dia o melhor trabalho possível, para domingo estar aqui falando com o maior prazer, com satisfação – exaltou Tite.

– Ninguém deixou de tentar, ninguém deixou de correr. Ficamos 97 minutos empenhados. Estamos de parabéns – disse o camisa 10.

Cruzeiro x Atlético-MG

Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.

A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.

