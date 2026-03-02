Cruzeiro abre preparação para final do Campeonato Mineiro com retornos e dúvida

O Cruzeiro abriu na tarde desta segunda-feira (2) a preparação para a decisão do Campeonato Mineiro. Nas atividades na Toca da Raposa II, Tite teve quatro grandes notícias, três positivas e uma negativa.

Começando pelas boas novas, o atacante Chico da Costa e o zagueiro Jonathan Jesus realizaram trabalhos físicos em campo.

Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além deles, Gerson, que assustou no jogo contra o Pouso Alegre ao deixar o gramado com dores no joelho, não teve nenhum problema grave detectado.

– O meio-campista Gerson não apresentou lesões estruturais no joelho esquerdo, em avaliações realizadas pelos profissionais do clube, e estará apto para atividades com o elenco nos próximos dias – informou o Cruzeiro.

Por outro lado, Cássio, que parecia ter um cenário mais tranquilo, teve um estiramento ligamentar no joelho direito. Com isso, o arqueiro se torna dúvida para a decisão contra o Atlético-MG. Caso o camisa 1 não esteja à disposição, Matheus Cunha deve ser o goleiro.

– O goleiro Cássio foi submetido a exames que diagnosticaram estiramento ligamentar no joelho direito. O atleta já iniciou o processo de recuperação no departamento de saúde e performance do Cruzeiro – informou o clube.

Como foi o treino do Cruzeiro

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no duelo contra o Pouso Alegre fizeram trabalhos físicos, de recuperação e corridas no campo na Toca da Raposa II. O restante do elenco fez treinamento normal no gramado.

