Cruzeiro vence Tombense com brilho de jovens

Depois da decepção na estreia, o Cruzeiro venceu o Tombense nesta quarta-feira (14), por 2 a 1, no Parque do Sabiá. Os gols da Raposa foram marcados por Kaique Kenji e Japa, enquanto o da equipe de Tombos foi feito por Pedro Oliveira.

Com o resultado, o Cabuloso assumiu a liderança do Grupo C, com três pontos. Na próxima rodada, o Cruzeiro irá enfrentar o Uberlândia, no sábado (17), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

Como foi o jogo?

Completamente diferente do que aconteceu contra o Pouso Alegre, a Raposa saiu na frente logo cedo com um gol de Kaique Kenji, Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu na pressão e ampliou com Japa.

Na segunda etapa, o Cruzeiro seguiu melhor e chegou a acertar a trave em chute de Kauã Moraes. Entretanto, Pedro Oliveira, de falta, recolocou o Tombense no jogo.

1º tempo

Estreante da noite, Chico da Costa quase fez uma pintura no Parque do Sabiá no primeiro lance do jogo. Ele recebeu cruzamento de Kauã Moraes, dominou no peito e tentou de calcanhar, mas o goleiro Douglas fez boa defesa e a zaga afastou o perigo.

Aos sete minutos, a Raposa voltou a assustar, desta vez em bola parada pela direita. Japa alçou bola na área, na segunda trave, e Jonathan Jesus cabeceou em cima da defesa. Mas dois minutos depois, a defesa dos mandantes não conseguiu impedir o 1 a 0. Japa passou para Kenji, que da entrada da área chutou forte com bico do pé direito no canto direito de Douglas Marques, que nada pôde fazer.

Tombense x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Mesmo com a vantagem, o Cruzeiro seguiu pressionando. Em bola lançada por Otávio de muito longe, Kauã Moraes fez o facão e recebeu na área, finalizou bem, mas o goleiro do Tombense salvou com o pé. Se o lateral não conseguiu marcar, deu assistência pouco tempo depois. Kauã Moraes começou a jogada que passou por Arroyo e tocou para Japa finalizar da entrada da área e contar com um desvio para fazer 2 a 0.

A primeira finalização do Tombense veio apenas aos 30 minutos, quando Gustavo Xavier tentou de longe, mas Otávio encaixou com segurança. Estreante, Chico da Costa teve sua primeira oportunidade na reta final da primeira etapa, quando Ryan Guilherme roubou a bola em pressão na saída adversária e o camisa 91 tentou de fora da área, mas chutou por cima do travessão.

2º tempo

Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou dos vestiários com menos intensidade, mas ainda com o domínio da partida. Quando o Tombense chegava ao ataque, costumava apostar nos cruzamentos.

Com calma, o Cruzeiro voltou a assustar aos 16 minutos. Rodriguinho tabelou em cobrança de escanteio e passou para Kauã Moraes, na entrada da área. O lateral arriscou e acertou o travessão. A partir desse lance, a Raposa pisou no acelerador mais uma vez.

Entretanto, minutos depois os donos da casa diminuíram em falta da entrada da área. Pedro Oliveira bateu de perna esquerda, a bola desviou em João Marcelo e tirou o goleiro Otávio do lance. Com o gol, a equipe de Tombos se empolgou e passou a chegar com mais frequência ao ataque.

No embalo, Jupi, em seu primeiro lance, chutou forte da entrada da área à direita do gol. Com a queda de rendimento, Tite colocou jogadores descansados em campo, modificando praticamente todo o ataque, mantendo apenas Arroyo. Nos acréscimos, Rayan Lelis teve a chance de matar o jogo, mas sozinho na área, tirou muito do goleiro e errou o alvo.

✅ FICHA TÉCNICA

TOMBENSE X CRUZEIRO

CAMPEONATO MINEIRO- 2ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Parque do Sabiá, Uberlândia

📺 Onde assistir: Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e Premiere (canal fechado)

⚽Gols: Pedro Oliveira (TOM); Kenji (CRU), Japa (CRU)

🟨Cartões amarelos: Gustavo Xavier (TOM), Pedro Oliveira (TOM), Dyego (TOM); Kauã Moraes (CRU)

🟥Cartões vermelhos: -

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Hieger Tulio Cardoso

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Fernanda Antunes

📺 VAR: Marco Aurélio Ferreira

⚽ESCALAÇÕES

TOMBENSE (Técnico: Cristóvão Borges)

Douglas Marques; Júlio Henrique, Wesley, Roger Carvalho, Gustavo Xavier; Wanderson, Ronald (62'Rafinha), João Vitor (46' Dyego); Julio Cesar (72' Jupi), Pedro Oliveira (72' Luiz Felipe), Jefferson Renan (80' Felipinho)

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Otávio; Kauã Moraes (71' Nicolas), Jonathan Jesus, João Marcelo, Kauã Prates; Ryan Guilherme, Japa, Rodriguinho (71' Murilo Rhikman); Arroyo (84' Vitinho), Kenji (76' Rayan Lelis), Chico da Costa (71' Fernando)