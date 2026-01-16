Cruzeiro x Uberlândia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro
As equipes se enfrentam neste sábado (16)
Após vencer seu primeiro jogo em 2026 ao bater o Tombense por 2 a 1, o Cruzeiro enfrenta o Uberlândia na noite deste sábado (17), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A partida será realizada às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Na primeira partida da temporada, a Raposa foi derrotada pelo Pousão em confronto no qual Tite escalou um time praticamente todo de jovens. Em seguida, na última quarta-feira, o Cruzeiro fez um jogo mais seguro e venceu o Tombense por 2 a 1.
Do outro lado, o Uberlândia ainda não venceu nesta temporada. A equipe comandada por Jorge Castilho empatou em sua estreia contra o Tombense em 0 a 0, e com o Betim em 1 a 1 pela segunda rodada.
Para o duelo deste sábado, o Cruzeiro não usará mais os garotos. O próprio dono da SAF celeste, Pedro Lourenço, confirmou na última quinta-feira que Tite escalará titulares na terceira rodada do Campeonato Mineiro.
– Torcedor do Cruzeiro, notícia boa. O Tite me disse que vai jogar com os 11 titulares no sábado. O Gerson ainda não, chegou depois, vai aos poucos. No clássico, provavelmente ele já terá condições de jogo – disse Pedrinho em entrevista à TV Band do Triângulo Mineiro.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Uberlândia
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X UBERLÂNDIA
CAMPEONATO MINEIRO- 3ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Neto
🚩 Assistentes: Felipe Oliveira e Samuel Henrique Soares Lima
📺 VAR: Leonardo Rotondo Pinto
⚽ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.
UBERLÂNDIA (Jorge Castilho)
Jefferson Luis; Yuri Ferraz, Renan, Rayne e Nathan; Jonatas Paulista, Diego Fumaça e Rafael Conceição; Robinho, Júlio e Juan Carlos
