Cruzeiro x Uberlândia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro

Após vencer seu primeiro jogo em 2026 ao bater o Tombense por 2 a 1, o Cruzeiro enfrenta o Uberlândia na noite deste sábado (17), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A partida será realizada às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Ficha do jogo CRU UBE 3ª rodada Campeonato Mineiro Data e Hora Sábado, 17 de janeiro, às 18h30 Local Mineirão (Belo Horizonte) Árbitro André Luiz Skettino Policarpo Neto Assistentes Felipe Oliveira e Samuel Henrique Soares Lima Var Leonardo Rotondo Pinto Onde assistir

Na primeira partida da temporada, a Raposa foi derrotada pelo Pousão em confronto no qual Tite escalou um time praticamente todo de jovens. Em seguida, na última quarta-feira, o Cruzeiro fez um jogo mais seguro e venceu o Tombense por 2 a 1.

Gol de Japa contra o Tombense (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Do outro lado, o Uberlândia ainda não venceu nesta temporada. A equipe comandada por Jorge Castilho empatou em sua estreia contra o Tombense em 0 a 0, e com o Betim em 1 a 1 pela segunda rodada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Para o duelo deste sábado, o Cruzeiro não usará mais os garotos. O próprio dono da SAF celeste, Pedro Lourenço, confirmou na última quinta-feira que Tite escalará titulares na terceira rodada do Campeonato Mineiro.

– Torcedor do Cruzeiro, notícia boa. O Tite me disse que vai jogar com os 11 titulares no sábado. O Gerson ainda não, chegou depois, vai aos poucos. No clássico, provavelmente ele já terá condições de jogo – disse Pedrinho em entrevista à TV Band do Triângulo Mineiro.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Uberlândia

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X UBERLÂNDIA

CAMPEONATO MINEIRO- 3ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Neto

🚩 Assistentes: Felipe Oliveira e Samuel Henrique Soares Lima

📺 VAR: Leonardo Rotondo Pinto

⚽ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

UBERLÂNDIA (Jorge Castilho)

Jefferson Luis; Yuri Ferraz, Renan, Rayne e Nathan; Jonatas Paulista, Diego Fumaça e Rafael Conceição; Robinho, Júlio e Juan Carlos