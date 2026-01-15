menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Tite celebra vitória e ressalta importância de manter Matheus Pereira no Cruzeiro

Tite venceu seu primeiro jogo no comando da Raposa

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 15/01/2026
00:30
Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraTite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois da vitória por 2 a 1 do Cruzeiro contra o Tombense na última quarta-feira (14), o técnico Tite exaltou o desempenho de sua equipe. Além disso, ele deixou escapar um possível acordo da equipe pela permanência de Matheus Pereira.

continua após a publicidade

– Todos os conhecimentos dessa garotada vieram assimilados por ele (Wesley). Tem vitórias que o técnico fica muito mais feliz que em situações normais. É muito difícil colocar jogadores que nunca jogaram juntos, alguns que venceram pela primeira vez como profissional. Alguns atletas entrando no jogo e nunca tinham participado de um jogo do Cruzeiro, traduzir em desempenho e vitória. A vitória foi fruto do desempenho. Talvez pudesse ser um resultado mais amplo. Mas eles têm que ficar felizes com esses resultados – analisou Tite.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– É bom ter a bola, é bom ter gol. Mas a questão defensiva é necessária para vencer. Mas a ideia não era uma equipe defensiva. Era uma equipe equilibrada. O Japa que vinha para dentro, como se fosse o Christian, dar articulação por dentro. O que não tínhamos era um 9, o Lelis joga mais de lado, como 7 ou 11. Não tínhamos referência, sentimos. Hoje com um 9, a equipe conseguiu jogar com essa retenção, com o Chico. Temos uma ideia de uma equipe que propõe, quer bola, depois vai marcar, mas quer o jogo – comentou.

continua após a publicidade
Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Tite também comentou sobre a importância de manter Matheus Pereira e Kaio Jorge no Cruzeiro. Depois de dar a entender que um acordo poderia estar certo, o comandante corrigiu sua fala e ressaltou que não sabe como está o andamento das tratativas.

– Eu entendo (perguntas sobre Gerson), mas o primeiro grande trabalho da direção é a manutenção de Kaio Jorge, Matheus, a equipe base toda. Não deixar sair a equipe base toda. Isso dá uma equipe sólida, que joga sem pensar, entrosada, que pode agregar com alguns atletas em termos de qualidade. É melhor trazermos atletas como o Gerson, que pode agregar qualidade e deixar um espaço para que novos jogadores possam surgir. É a valorização primeiro de Matheus, Kaio, não sei como está a situação do Matheus, mas é importante, ele é identificado. Eu olhava de longe. É Fabrício que é identificado – disse o técnico.

continua após a publicidade
  1. Cruzeiro vence Tombense com brilho de jovens
  2. Japa celebra gol pelo Cruzeiro, mas alerta para queda de rendimento
  3. Cruzeiro recusa nova investida de clube europeu por Kauã Prates

Como foi Tombense x Cruzeiro

Completamente diferente do que aconteceu contra o Pouso Alegre, a Raposa saiu na frente logo cedo com um gol de Kaique Kenji, Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu na pressão e ampliou com Japa.

Na segunda etapa, o Cruzeiro seguiu melhor e chegou a acertar a trave em chute de Kauã Moraes. Entretanto, Pedro Oliveira, de falta, recolocou o Tombense no jogo.

Com o resultado, o Cabuloso assumiu a liderança do Grupo C, com três pontos. Na próxima rodada, o Cruzeiro irá enfrentar o Uberlândia, no sábado (17), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias