Tite celebra vitória e ressalta importância de manter Matheus Pereira no Cruzeiro

Depois da vitória por 2 a 1 do Cruzeiro contra o Tombense na última quarta-feira (14), o técnico Tite exaltou o desempenho de sua equipe. Além disso, ele deixou escapar um possível acordo da equipe pela permanência de Matheus Pereira.

– Todos os conhecimentos dessa garotada vieram assimilados por ele (Wesley). Tem vitórias que o técnico fica muito mais feliz que em situações normais. É muito difícil colocar jogadores que nunca jogaram juntos, alguns que venceram pela primeira vez como profissional. Alguns atletas entrando no jogo e nunca tinham participado de um jogo do Cruzeiro, traduzir em desempenho e vitória. A vitória foi fruto do desempenho. Talvez pudesse ser um resultado mais amplo. Mas eles têm que ficar felizes com esses resultados – analisou Tite.

– É bom ter a bola, é bom ter gol. Mas a questão defensiva é necessária para vencer. Mas a ideia não era uma equipe defensiva. Era uma equipe equilibrada. O Japa que vinha para dentro, como se fosse o Christian, dar articulação por dentro. O que não tínhamos era um 9, o Lelis joga mais de lado, como 7 ou 11. Não tínhamos referência, sentimos. Hoje com um 9, a equipe conseguiu jogar com essa retenção, com o Chico. Temos uma ideia de uma equipe que propõe, quer bola, depois vai marcar, mas quer o jogo – comentou.

Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Tite também comentou sobre a importância de manter Matheus Pereira e Kaio Jorge no Cruzeiro. Depois de dar a entender que um acordo poderia estar certo, o comandante corrigiu sua fala e ressaltou que não sabe como está o andamento das tratativas.

– Eu entendo (perguntas sobre Gerson), mas o primeiro grande trabalho da direção é a manutenção de Kaio Jorge, Matheus, a equipe base toda. Não deixar sair a equipe base toda. Isso dá uma equipe sólida, que joga sem pensar, entrosada, que pode agregar com alguns atletas em termos de qualidade. É melhor trazermos atletas como o Gerson, que pode agregar qualidade e deixar um espaço para que novos jogadores possam surgir. É a valorização primeiro de Matheus, Kaio, não sei como está a situação do Matheus, mas é importante, ele é identificado. Eu olhava de longe. É Fabrício que é identificado – disse o técnico.

Como foi Tombense x Cruzeiro

Completamente diferente do que aconteceu contra o Pouso Alegre, a Raposa saiu na frente logo cedo com um gol de Kaique Kenji, Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu na pressão e ampliou com Japa.

Na segunda etapa, o Cruzeiro seguiu melhor e chegou a acertar a trave em chute de Kauã Moraes. Entretanto, Pedro Oliveira, de falta, recolocou o Tombense no jogo.

Com o resultado, o Cabuloso assumiu a liderança do Grupo C, com três pontos. Na próxima rodada, o Cruzeiro irá enfrentar o Uberlândia, no sábado (17), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.